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Новости Война
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Россияне обстреляли Степногорск на Запорожье - ранена женщина

Росіяни обстріляли Степногірськ

Армия РФ осуществила артиллерийский обстрел поселка Степногорск, местная жительница получила ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"По прифронтовому поселку россияне ударили артиллерией. Ранили местную жительницу", - написал Федоров.

Как сообщили в ОВА, за неделю враг совершил более 3 тысяч обстрелов Запорожской области.

Также читайте: Россияне угрожают украинцам на оккупированных территориях заключением за лайки и репосты в соцсетях, - глава Запорожской ОВА Федоров

Автор: 

обстрел (26951) Запорожская область (3052) Федоров Иван (464)


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