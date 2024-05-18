Россияне обстреляли Степногорск на Запорожье - ранена женщина
Армия РФ осуществила артиллерийский обстрел поселка Степногорск, местная жительница получила ранения.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"По прифронтовому поселку россияне ударили артиллерией. Ранили местную жительницу", - написал Федоров.
Как сообщили в ОВА, за неделю враг совершил более 3 тысяч обстрелов Запорожской области.
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