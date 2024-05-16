Россияне угрожают украинцам на оккупированных территориях заключением за лайки и репосты в соцсетях, - глава Запорожской ОВА Федоров

Оккупанты создали "антитеррористическую комиссию": ищут в соцсетях несогласных с оккупацией и угрожают уголовной ответственностью.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Захватчики создали псевдоправоохранительное объединение - "антитеррористическую комиссию". Хотят держать в страхе жителей ВОТ и штамповать уголовные дела за "терроризм" и "экстремизм", то есть - за любовь к своей родине", - написал Федоров.

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Как отмечается, россияне ищут в соцсетях несогласных с режимом оккупации и угрожают уголовной ответственностью за лайки, репосты и донаты "экстремистским организациям".

Федоров отметил, что таковыми в России и на оккупированных территориях могут признать любые организации, не разделяющие захватническую политику.

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