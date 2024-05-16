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Россияне угрожают украинцам на оккупированных территориях заключением за лайки и репосты в соцсетях, - глава Запорожской ОВА Федоров

Окупанти шукають т.зв. екстремістів в інтернеті

Оккупанты создали "антитеррористическую комиссию": ищут в соцсетях несогласных с оккупацией и угрожают уголовной ответственностью.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Захватчики создали псевдоправоохранительное объединение - "антитеррористическую комиссию". Хотят держать в страхе жителей ВОТ и штамповать уголовные дела за "терроризм" и "экстремизм", то есть - за любовь к своей родине", - написал Федоров.

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Как отмечается, россияне ищут в соцсетях несогласных с режимом оккупации и угрожают уголовной ответственностью за лайки, репосты и донаты "экстремистским организациям".

Федоров отметил, что таковыми в России и на оккупированных территориях могут признать любые организации, не разделяющие захватническую политику.

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Автор: 

оккупация (10117) Запорожская область (3046) Федоров Иван (464)


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ххмм....
нам настирливо впарюють, вже рік про план миру.
нам пропонують заморозити війну, тобто відмовитись від окупованих територій.
а тут федоров каже, що там є справжні українці?
то, що кинемо їх там. то ж не важливо.
головне мир у всьому світі, і премію миру зе!лідору.
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16.05.2024 16:02 Ответить
Мені здаєтьбся, що на росії стало модно грати у "руцьку рулетку". І мода пішла від вагнерів-зеків. Або пан, або пропав. Або в баблі, або в землі. Пропаганда працює як верстак. Чергові "рісковіє парні" валять в Україну як на свято. Свято бабла від царя.
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16.05.2024 16:04 Ответить
Якщо звільнення ТОТ нам не дадуть здійснити, то покарання за лайки та репости - це буде найменша біда з тими, хто там залишився.
Саме страшне це те, що кацапня буде відправляти українців вбивати українців.
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16.05.2024 16:16 Ответить
Зато шашлыками накануне зеленая плесень накормила...
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16.05.2024 18:15 Ответить
наказание за мыслепреступление. всё по Оруэллу
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16.05.2024 20:03 Ответить
 
 