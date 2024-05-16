Россияне угрожают украинцам на оккупированных территориях заключением за лайки и репосты в соцсетях, - глава Запорожской ОВА Федоров
Оккупанты создали "антитеррористическую комиссию": ищут в соцсетях несогласных с оккупацией и угрожают уголовной ответственностью.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Захватчики создали псевдоправоохранительное объединение - "антитеррористическую комиссию". Хотят держать в страхе жителей ВОТ и штамповать уголовные дела за "терроризм" и "экстремизм", то есть - за любовь к своей родине", - написал Федоров.
Как отмечается, россияне ищут в соцсетях несогласных с режимом оккупации и угрожают уголовной ответственностью за лайки, репосты и донаты "экстремистским организациям".
Федоров отметил, что таковыми в России и на оккупированных территориях могут признать любые организации, не разделяющие захватническую политику.
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нам настирливо впарюють, вже рік про план миру.
нам пропонують заморозити війну, тобто відмовитись від окупованих територій.
а тут федоров каже, що там є справжні українці?
то, що кинемо їх там. то ж не важливо.
головне мир у всьому світі, і премію миру зе!лідору.
Саме страшне це те, що кацапня буде відправляти українців вбивати українців.