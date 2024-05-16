РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4032 посетителя онлайн
Новости Война
2 240 12

На ВОТ Луганщины российские захватчики отключили мобильную связь и устанавливают таксофоны, - ОВА

На ТОТ Луганщини встановлюють таксофони

Во временно оккупированных населенных пунктах Луганской области, которые российские захватчики захватили в 2022 году, и которые находятся вблизи линии фронта, давно нет мобильной связи. Поэтому россияне устанавливают там таксофоны.

Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.

"В оккупированных в 2022 году городах и селах вблизи линии фронта россияне уже давно отключили мобильную связь. Альтернатива - таксофоны, которые они устанавливают на улицах населенных пунктов", - сообщил он.

Отмечается, что установкой таксофонов занимается так называемое минцифры "ЛНР". Один аппарат приходится на несколько тысяч населения.

"В частности, в Северодонецке, Лисичанске, Кременной и Сиротино уже заработали 27 таких аппаратов. По одному на несколько тысяч населения. С них можно позвонить на номера в пределах одного населенного пункта и попробовать вызвать экстренные службы", - добавил Лысогор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После пожара на нефтебазе в оккупированном Луганске у россиян возникли проблемы с горючим, ситуация на заправках критическая, - ОВА

Автор: 

мобильная связь (434) оккупация (10112) Лысогор Артем (31) Луганская область (6490)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
Пенсионеры будут довольны, вспомнят молодость... Они же этого хотели.
показать весь комментарий
16.05.2024 11:15
+4
Назад, в СОВДЕПІЮ і ковбасу по 2,20 ….
Але, не забули московити і про тюрми нового ГУЛАГУ для Украінців на ТОТ !!! ЖДУНИ ригоАНАЛЬНІ, дочекалися … Одніх уж нєт, а тє, далєчє…
Мобілізація, в Україні - НЕОБХІДНА, щоб не повернулися ці табори нового ГУЛАГУ з Українцями!!
Смерть московитам прутіна!! Боронімо Свободу України!
показать весь комментарий
16.05.2024 11:21
+3
Для Лисогора мабуть буде новиною- в Сєвєродонецьку Є інтернет, за 20к рупплів ,а у Сиротиному є мобільний зв"язок!
А ось навіщо знищеному місту тролейбуси на 20 млн, та ще 1 млн на свято міста ,якого по факту немає - питання!
показать весь комментарий
16.05.2024 11:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пенсионеры будут довольны, вспомнят молодость... Они же этого хотели.
показать весь комментарий
16.05.2024 11:15 Ответить
Ні..треба щоб не з карткою, а щоб кидали мєлочь...і треба щоб були зразка не 70-х, а 60-х..там де возврат монет знизу...а туди ******** висморкаются чи покладуть або собаче лайно або використаний гандон...
показать весь комментарий
16.05.2024 12:00 Ответить
Для Лисогора мабуть буде новиною- в Сєвєродонецьку Є інтернет, за 20к рупплів ,а у Сиротиному є мобільний зв"язок!
А ось навіщо знищеному місту тролейбуси на 20 млн, та ще 1 млн на свято міста ,якого по факту немає - питання!
показать весь комментарий
16.05.2024 11:20 Ответить
Назад, в СОВДЕПІЮ і ковбасу по 2,20 ….
Але, не забули московити і про тюрми нового ГУЛАГУ для Украінців на ТОТ !!! ЖДУНИ ригоАНАЛЬНІ, дочекалися … Одніх уж нєт, а тє, далєчє…
Мобілізація, в Україні - НЕОБХІДНА, щоб не повернулися ці табори нового ГУЛАГУ з Українцями!!
Смерть московитам прутіна!! Боронімо Свободу України!
показать весь комментарий
16.05.2024 11:21 Ответить
Стрічку на відкритті перерізають?
показать весь комментарий
16.05.2024 11:22 Ответить
Голубів для доставки листів і телеграм ще нема в них???
показать весь комментарий
16.05.2024 11:43 Ответить
Возле таксофона можно будет написать берестяную грамоту. Прогресс, ёпта!
показать весь комментарий
16.05.2024 11:56 Ответить
Ще залишається обісцяти ті таксофони і "рюцкіймір" зацвіте і запахне.
показать весь комментарий
16.05.2024 12:09 Ответить
Будка має обов'язково...і тоді можна ссати спокійно...
показать весь комментарий
16.05.2024 12:15 Ответить
Вперед у минуле .
показать весь комментарий
16.05.2024 12:27 Ответить
Back to black - правильно, у печеру, дикуни, у печеру
показать весь комментарий
16.05.2024 13:27 Ответить
Ну слава богу! Мечта сбылась! СССР 2.0!
показать весь комментарий
16.05.2024 14:17 Ответить
 
 