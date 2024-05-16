На ВОТ Луганщины российские захватчики отключили мобильную связь и устанавливают таксофоны, - ОВА

Во временно оккупированных населенных пунктах Луганской области, которые российские захватчики захватили в 2022 году, и которые находятся вблизи линии фронта, давно нет мобильной связи. Поэтому россияне устанавливают там таксофоны.

Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.

"В оккупированных в 2022 году городах и селах вблизи линии фронта россияне уже давно отключили мобильную связь. Альтернатива - таксофоны, которые они устанавливают на улицах населенных пунктов", - сообщил он.

Отмечается, что установкой таксофонов занимается так называемое минцифры "ЛНР". Один аппарат приходится на несколько тысяч населения.

"В частности, в Северодонецке, Лисичанске, Кременной и Сиротино уже заработали 27 таких аппаратов. По одному на несколько тысяч населения. С них можно позвонить на номера в пределах одного населенного пункта и попробовать вызвать экстренные службы", - добавил Лысогор.

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