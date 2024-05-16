На ТОТ Луганщини російські загарбники відключили мобільний зв’язок і встановлюють таксофони, - ОВА

У тимчасово окупованих населених пунктах Луганської області, які російські загарбники захопили у 2022 році, та які знаходяться поблизу лінії фронту, давно немає мобільного зв’язку. Тому росіяни встановлюють там таксофони.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.

"В окупованих у 2022 році містах і селах поблизу лінії фронту росіяни вже давно відключили мобільний зв’язок. Альтернатива - таксофони, які вони встановлюють на вулицях населених пунктів", - повідомив він.

Зазначається, що встановленням таксофонів займається так зване мінцифри "ЛНР". Один апарат припадає на декілька тисяч населення.

"Зокрема, у Сєверодонецьку, Лисичанську, Кремінній і Сиротиному вже запрацювали 27 таких апаратів. По одному на декілька тисяч населення. З них можна зателефонувати на номери в межах одного населеного пункту та спробувати викликати екстерні служби", - додав Лисогор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після пожежі на нафтобазі в окупованому Луганську у росіян виникли проблеми з пальним, ситуація на заправках критична, - ОВА