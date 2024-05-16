На ТОТ Луганщини російські загарбники відключили мобільний зв’язок і встановлюють таксофони, - ОВА
У тимчасово окупованих населених пунктах Луганської області, які російські загарбники захопили у 2022 році, та які знаходяться поблизу лінії фронту, давно немає мобільного зв’язку. Тому росіяни встановлюють там таксофони.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.
"В окупованих у 2022 році містах і селах поблизу лінії фронту росіяни вже давно відключили мобільний зв’язок. Альтернатива - таксофони, які вони встановлюють на вулицях населених пунктів", - повідомив він.
Зазначається, що встановленням таксофонів займається так зване мінцифри "ЛНР". Один апарат припадає на декілька тисяч населення.
"Зокрема, у Сєверодонецьку, Лисичанську, Кремінній і Сиротиному вже запрацювали 27 таких апаратів. По одному на декілька тисяч населення. З них можна зателефонувати на номери в межах одного населеного пункту та спробувати викликати екстерні служби", - додав Лисогор.
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А ось навіщо знищеному місту тролейбуси на 20 млн, та ще 1 млн на свято міста ,якого по факту немає - питання!
Але, не забули московити і про тюрми нового ГУЛАГУ для Украінців на ТОТ !!! ЖДУНИ ригоАНАЛЬНІ, дочекалися … Одніх уж нєт, а тє, далєчє…
Мобілізація, в Україні - НЕОБХІДНА, щоб не повернулися ці табори нового ГУЛАГУ з Українцями!!
Смерть московитам прутіна!! Боронімо Свободу України!