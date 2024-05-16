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Новини Війна
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На ТОТ Луганщини російські загарбники відключили мобільний зв’язок і встановлюють таксофони, - ОВА

На ТОТ Луганщини встановлюють таксофони

У тимчасово окупованих населених пунктах Луганської області, які російські загарбники захопили у 2022 році, та які знаходяться поблизу лінії фронту, давно немає мобільного зв’язку. Тому росіяни встановлюють там таксофони.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.

"В окупованих у 2022 році містах і селах поблизу лінії фронту росіяни вже давно відключили мобільний зв’язок. Альтернатива - таксофони, які вони встановлюють на вулицях населених пунктів", - повідомив він.

Зазначається, що встановленням таксофонів займається так зване мінцифри "ЛНР". Один апарат припадає на декілька тисяч населення.

"Зокрема, у Сєверодонецьку, Лисичанську, Кремінній і Сиротиному вже запрацювали 27 таких апаратів. По одному на декілька тисяч населення. З них можна зателефонувати на номери в межах одного населеного пункту та спробувати викликати екстерні служби", - додав Лисогор.

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Автор: 

мобільний зв’язок (1018) окупація (6661) Лисогор Артем (40) Луганська область (4872)


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Топ коментарі
+9
Пенсионеры будут довольны, вспомнят молодость... Они же этого хотели.
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16.05.2024 11:15
+4
Назад, в СОВДЕПІЮ і ковбасу по 2,20 ….
Але, не забули московити і про тюрми нового ГУЛАГУ для Украінців на ТОТ !!! ЖДУНИ ригоАНАЛЬНІ, дочекалися … Одніх уж нєт, а тє, далєчє…
Мобілізація, в Україні - НЕОБХІДНА, щоб не повернулися ці табори нового ГУЛАГУ з Українцями!!
Смерть московитам прутіна!! Боронімо Свободу України!
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16.05.2024 11:21
+3
Для Лисогора мабуть буде новиною- в Сєвєродонецьку Є інтернет, за 20к рупплів ,а у Сиротиному є мобільний зв"язок!
А ось навіщо знищеному місту тролейбуси на 20 млн, та ще 1 млн на свято міста ,якого по факту немає - питання!
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16.05.2024 11:20
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Пенсионеры будут довольны, вспомнят молодость... Они же этого хотели.
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16.05.2024 11:15 Відповісти
Ні..треба щоб не з карткою, а щоб кидали мєлочь...і треба щоб були зразка не 70-х, а 60-х..там де возврат монет знизу...а туди ******** висморкаются чи покладуть або собаче лайно або використаний гандон...
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16.05.2024 12:00 Відповісти
Для Лисогора мабуть буде новиною- в Сєвєродонецьку Є інтернет, за 20к рупплів ,а у Сиротиному є мобільний зв"язок!
А ось навіщо знищеному місту тролейбуси на 20 млн, та ще 1 млн на свято міста ,якого по факту немає - питання!
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16.05.2024 11:20 Відповісти
Назад, в СОВДЕПІЮ і ковбасу по 2,20 ….
Але, не забули московити і про тюрми нового ГУЛАГУ для Украінців на ТОТ !!! ЖДУНИ ригоАНАЛЬНІ, дочекалися … Одніх уж нєт, а тє, далєчє…
Мобілізація, в Україні - НЕОБХІДНА, щоб не повернулися ці табори нового ГУЛАГУ з Українцями!!
Смерть московитам прутіна!! Боронімо Свободу України!
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16.05.2024 11:21 Відповісти
Стрічку на відкритті перерізають?
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16.05.2024 11:22 Відповісти
Голубів для доставки листів і телеграм ще нема в них???
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16.05.2024 11:43 Відповісти
Возле таксофона можно будет написать берестяную грамоту. Прогресс, ёпта!
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16.05.2024 11:56 Відповісти
Ще залишається обісцяти ті таксофони і "рюцкіймір" зацвіте і запахне.
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16.05.2024 12:09 Відповісти
Будка має обов'язково...і тоді можна ссати спокійно...
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16.05.2024 12:15 Відповісти
Вперед у минуле .
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16.05.2024 12:27 Відповісти
Back to black - правильно, у печеру, дикуни, у печеру
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16.05.2024 13:27 Відповісти
Ну слава богу! Мечта сбылась! СССР 2.0!
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16.05.2024 14:17 Відповісти
 
 