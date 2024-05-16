Росіяни погрожують українцям на окупованих територіях ув’язненням за лайки й репости в соцмережах, - голова Запорізької ОВА Федоров
Окупанти створили "антитерористичну комісію" і шукають у соцмережах незгодних з окупацією та погрожують кримінальною відповідальністю.
Про це повідомив голова запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Загарбники створили псевдоправоохоронне об’єднання - "антитерористичну комісію". Хочуть тримати в страху мешканців ТОТ і штампувати кримінальні справи за "тероризм" та "екстремізм", тобто за любов до своєї батьківщини", - написав Федоров.
Як зазначається, росіяни шукають у соцмережах незгодних з режимом окупації та погрожують кримінальною відповідальністю за лайки, репости і донати "екстремістським організаціям".
Федоров зауважив, що такими в Росії та на окупованих територіях можуть визнати будь-які організації, що не поділяють загарбницьку політику.
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нам настирливо впарюють, вже рік про план миру.
нам пропонують заморозити війну, тобто відмовитись від окупованих територій.
а тут федоров каже, що там є справжні українці?
то, що кинемо їх там. то ж не важливо.
головне мир у всьому світі, і премію миру зе!лідору.
Саме страшне це те, що кацапня буде відправляти українців вбивати українців.