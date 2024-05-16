Росіяни погрожують українцям на окупованих територіях ув’язненням за лайки й репости в соцмережах, - голова Запорізької ОВА Федоров

Окупанти створили "антитерористичну комісію" і шукають у соцмережах незгодних з окупацією та погрожують кримінальною відповідальністю.

Про це повідомив голова запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Загарбники створили псевдоправоохоронне об’єднання - "антитерористичну комісію". Хочуть тримати в страху мешканців ТОТ і штампувати кримінальні справи за "тероризм" та "екстремізм", тобто за любов до своєї батьківщини", - написав Федоров.

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Як зазначається, росіяни шукають у соцмережах незгодних з режимом окупації та погрожують кримінальною відповідальністю за лайки, репости і донати "екстремістським організаціям".

Федоров зауважив, що такими в Росії та на окупованих територіях можуть визнати будь-які організації, що не поділяють загарбницьку політику.

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