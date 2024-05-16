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Росіяни погрожують українцям на окупованих територіях ув’язненням за лайки й репости в соцмережах, - голова Запорізької ОВА Федоров

Окупанти шукають т.зв. екстремістів в інтернеті

Окупанти створили "антитерористичну комісію" і шукають у соцмережах незгодних з окупацією та погрожують кримінальною відповідальністю.

Про це повідомив голова запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Загарбники створили псевдоправоохоронне об’єднання - "антитерористичну комісію". Хочуть тримати в страху мешканців ТОТ і штампувати кримінальні справи за "тероризм" та "екстремізм", тобто за любов до своєї батьківщини", - написав Федоров.

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Як зазначається, росіяни шукають у соцмережах незгодних з режимом окупації та погрожують кримінальною відповідальністю за лайки, репости і донати "екстремістським організаціям".

Федоров зауважив, що такими в Росії та на окупованих територіях можуть визнати будь-які організації, що не поділяють загарбницьку політику.

Також читайте: На ТОТ Луганщини російські загарбники відключили мобільний зв’язок і встановлюють таксофони, - ОВА

Автор: 

окупація (6666) Запорізька область (3566) Федоров Іван (645)


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ххмм....
нам настирливо впарюють, вже рік про план миру.
нам пропонують заморозити війну, тобто відмовитись від окупованих територій.
а тут федоров каже, що там є справжні українці?
то, що кинемо їх там. то ж не важливо.
головне мир у всьому світі, і премію миру зе!лідору.
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16.05.2024 16:02 Відповісти
Мені здаєтьбся, що на росії стало модно грати у "руцьку рулетку". І мода пішла від вагнерів-зеків. Або пан, або пропав. Або в баблі, або в землі. Пропаганда працює як верстак. Чергові "рісковіє парні" валять в Україну як на свято. Свято бабла від царя.
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16.05.2024 16:04 Відповісти
Якщо звільнення ТОТ нам не дадуть здійснити, то покарання за лайки та репости - це буде найменша біда з тими, хто там залишився.
Саме страшне це те, що кацапня буде відправляти українців вбивати українців.
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16.05.2024 16:16 Відповісти
Зато шашлыками накануне зеленая плесень накормила...
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16.05.2024 18:15 Відповісти
наказание за мыслепреступление. всё по Оруэллу
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16.05.2024 20:03 Відповісти
 
 