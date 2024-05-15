На ТОТ Запоріжжя продовжили можливість отримання паспорта РФ за спрощеною процедурою

На тимчасово окупованій території Запорізької області російські загарбники продовжили дію спрощеної процедури отримання російського паспорту до 31 грудня 2024 року.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, тепер російські окупанти заявляють, що отримати паспорт за пільговою процедурою можна до 31 грудня 2024 року.

Федоров зауважив, що загарбники кілька місяців накручували навколо російських паспортів істерію, змушуючи людей отримувати їх. Вони маніпулювали тим, що переоформити "безхазяйне" житло можна лише за наявності російського паспорта, а інакше житло просто відберуть.

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Тоді багато жителів ТОТ почали повертатися, щоб оформити своє майно в окупації.

Начальник Запорізької ОВА додав, що перебувати на тимчасово окупованій території тільки з українськими документами можна, якщо людина "добровільно" звернеться до МВС Росії "з метою сповіщення про місце свого фактичного перебування", а також здасть відбитки пальців та сфотографується.

Раніше повідомлялося, що росіяни прагнуть повної паспортизації населення тимчасово окупованих територій України до 2026 року та тиснуть через це на зрадників, які їм в цьому допомагають.