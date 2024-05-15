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Новини Війна
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На ТОТ Запоріжжя продовжили можливість отримання паспорта РФ за спрощеною процедурою

Російський паспорт на ТОТ Запоріжжя

На тимчасово окупованій території Запорізької області російські загарбники продовжили дію спрощеної процедури отримання російського паспорту до 31 грудня 2024 року.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, тепер російські окупанти заявляють, що отримати паспорт за пільговою процедурою можна до 31 грудня 2024 року.

Федоров зауважив, що загарбники кілька місяців накручували навколо російських паспортів істерію, змушуючи людей отримувати їх. Вони маніпулювали тим, що переоформити "безхазяйне" житло можна лише за наявності російського паспорта, а інакше житло просто відберуть.

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Тоді багато жителів ТОТ почали повертатися, щоб оформити своє майно в окупації.

Начальник Запорізької ОВА додав, що перебувати на тимчасово окупованій території тільки з українськими документами можна, якщо людина "добровільно" звернеться до МВС Росії "з метою сповіщення про місце свого фактичного перебування", а також здасть відбитки пальців та сфотографується.

Раніше повідомлялося, що росіяни прагнуть повної паспортизації населення тимчасово окупованих територій України до 2026 року та тиснуть через це на зрадників, які їм в цьому допомагають.

Автор: 

окупація (6657) паспорт (1150) Запорізька область (3555) Федоров Іван (645)


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Аквафрешківська ганчірка і нах нікому не впала. Напевно ще й доплачують за те, що б взяли. Це ж наскільки "опущений" наріст, що таке принизливо-примусове громадянство пропонують...
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15.05.2024 16:02 Відповісти
Та нашо оте - отримали можливість - ви пишить скіки українців тією можливістю скористались. От тоді і буде повна картина керування геєм України. А ще, незабудьте, скіки українців сплатили по 10000 евро, за для того, шоб здриснути з тієї країни, котру вони обирали у 19 році. Та скіки патріотів зеленский вбив за для своєї мети заради х...ла.
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15.05.2024 16:06 Відповісти
 
 