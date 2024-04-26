Окупанти видали російські паспорти 14-річним вихованцям Мелітопольського обласного центру соціально-психологічної реабілітації, - Лубінець

14-річним вихованцям Мелітопольського обласного центру соціально-психологічної реабілітації, які залишилися без піклування батьків і перебувають в окупації, видали російські паспорти.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"Стало відомо, що 14-річним вихованцям Мелітопольського обласного центру соціально-психологічної реабілітації, які залишились без піклування батьків й перебувають в окупації, видали російські паспорти.



Це виявили у результаті моніторингу медіа-ресурсів на ТОТ України", - написав Лубінець.

Також читайте: РФ прагне паспортизувати всіх мешканців ТОТ України до 2026 року, - Центр нацспротиву

Він розповів, що для цього дітей навіть привезли в інше село, де, як зазначається, розташований окремий підрозділ так званого управління з питань міграції, щоб вони "краще" зрозуміли "культурний та історичний зв'язок з Росією".

"Це вкотре показує, що кожен крок РФ спрямований на перевиховання наших дітей і намагання стерти їхню ідентичність. Цього не можна допустити!



Ми повинні працювати, щоб притягти до відповідальності за злочини проти українських дітей усіх причетних, хто тим чи іншим способом намагається стерти їхню належність до України", - додав омбудсман.

Лубінець також нагадав, що примусова паспортизація РФ громадян України - це порушення основоположних принципів суверенності та територіальної цілісності України, вимог статті 2 Статуту ООН та Декларації про принципи міжнародного права.

Читайте: РФ примусово "паспортизувала" понад 4 млн українців на окупованих територіях, - Інститут нацпам’яті