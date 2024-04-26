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Оккупанты выдали российские паспорта 14-летним воспитанникам Мелитопольского областного центра социально-психологической реабилитации, - Лубинец

паспорт,росія

14-летним воспитанникам Мелитопольского областного центра социально-психологической реабилитации, которые остались без попечения родителей и находятся в оккупации, выдали российские паспорта.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"Стало известно, что 14-летним воспитанникам Мелитопольского областного центра социально-психологической реабилитации, которые остались без попечения родителей и находятся в оккупации, выдали российские паспорта.

Это обнаружили в результате мониторинга медиа-ресурсов на ВОТ Украины", - написал Лубинец.

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Он рассказал, что для этого детей даже привезли в другое село, где, как отмечается, расположено отдельное подразделение так называемого управления по вопросам миграции, чтобы они "лучше" поняли "культурную и историческую связь с Россией".

"Это в очередной раз показывает, что каждый шаг РФ направлен на перевоспитание наших детей и попытки стереть их идентичность. Этого нельзя допустить!

Мы должны работать, чтобы привлечь к ответственности за преступления против украинских детей всех причастных, кто тем или иным способом пытается стереть их принадлежность к Украине", - добавил омбудсмен.

Лубинец также напомнил, что принудительная паспортизация РФ граждан Украины - это нарушение основополагающих принципов суверенности и территориальной целостности Украины, требований статьи 2 Устава ООН и Декларации о принципах международного права.

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Автор: 

дети (6469) паспорт (1178) Лубинец Дмитрий (450)


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Ви їх не евакуювали.
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26.04.2024 19:44 Ответить
бо розмінували Чонгар
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26.04.2024 19:52 Ответить
евакуація - це не оборона. це різні речі. не евакуювали - окремо (хоча й знали за тиждень що кацапи попруть), а розмінували - теж окремо.
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26.04.2024 19:58 Ответить
Когда то один дядя, звали его Бонапарт сказал---что лучший солдат в 16 лет. И для контраста. В июле на донбалласте состоится выпуск выпускников школ, что пошли в 1 класс в сентябре 14г. Как думаете, что у них в башке? А у тех что выпустились в 23, в 22,в 21 гг другое в башке? Думаем своей головой и быстрее. Крымских не упоминаю. Перебор.
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26.04.2024 20:06 Ответить
Це, мабуть, тим дітям з України, які не поїхали на ШАТЛАХ від шмигаля+верещук???
Лубинець, щось недоговорює!!
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26.04.2024 21:08 Ответить
 
 