Оккупанты выдали российские паспорта 14-летним воспитанникам Мелитопольского областного центра социально-психологической реабилитации, - Лубинец
14-летним воспитанникам Мелитопольского областного центра социально-психологической реабилитации, которые остались без попечения родителей и находятся в оккупации, выдали российские паспорта.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
"Стало известно, что 14-летним воспитанникам Мелитопольского областного центра социально-психологической реабилитации, которые остались без попечения родителей и находятся в оккупации, выдали российские паспорта.
Это обнаружили в результате мониторинга медиа-ресурсов на ВОТ Украины", - написал Лубинец.
Он рассказал, что для этого детей даже привезли в другое село, где, как отмечается, расположено отдельное подразделение так называемого управления по вопросам миграции, чтобы они "лучше" поняли "культурную и историческую связь с Россией".
"Это в очередной раз показывает, что каждый шаг РФ направлен на перевоспитание наших детей и попытки стереть их идентичность. Этого нельзя допустить!
Мы должны работать, чтобы привлечь к ответственности за преступления против украинских детей всех причастных, кто тем или иным способом пытается стереть их принадлежность к Украине", - добавил омбудсмен.
Лубинец также напомнил, что принудительная паспортизация РФ граждан Украины - это нарушение основополагающих принципов суверенности и территориальной целостности Украины, требований статьи 2 Устава ООН и Декларации о принципах международного права.
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Лубинець, щось недоговорює!!