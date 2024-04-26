Оккупанты выдали российские паспорта 14-летним воспитанникам Мелитопольского областного центра социально-психологической реабилитации, - Лубинец

14-летним воспитанникам Мелитопольского областного центра социально-психологической реабилитации, которые остались без попечения родителей и находятся в оккупации, выдали российские паспорта.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"Стало известно, что 14-летним воспитанникам Мелитопольского областного центра социально-психологической реабилитации, которые остались без попечения родителей и находятся в оккупации, выдали российские паспорта.



Это обнаружили в результате мониторинга медиа-ресурсов на ВОТ Украины", - написал Лубинец.

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Он рассказал, что для этого детей даже привезли в другое село, где, как отмечается, расположено отдельное подразделение так называемого управления по вопросам миграции, чтобы они "лучше" поняли "культурную и историческую связь с Россией".

"Это в очередной раз показывает, что каждый шаг РФ направлен на перевоспитание наших детей и попытки стереть их идентичность. Этого нельзя допустить!



Мы должны работать, чтобы привлечь к ответственности за преступления против украинских детей всех причастных, кто тем или иным способом пытается стереть их принадлежность к Украине", - добавил омбудсмен.

Лубинец также напомнил, что принудительная паспортизация РФ граждан Украины - это нарушение основополагающих принципов суверенности и территориальной целостности Украины, требований статьи 2 Устава ООН и Декларации о принципах международного права.

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