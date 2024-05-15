На ВОТ Запорожья продолжили возможность получения паспорта РФ по упрощенной процедуре

На временно оккупированной территории Запорожской области российские захватчики продлили действие упрощенной процедуры получения российского паспорта до 31 декабря 2024 года.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, теперь российские оккупанты заявляют, что получить паспорт по льготной процедуре можно до 31 декабря 2024 года.

Федоров отметил, что захватчики несколько месяцев накручивали вокруг российских паспортов истерию, заставляя людей получать их. Они манипулировали тем, что переоформить "бесхозное" жилье можно только при наличии российского паспорта, а иначе жилье просто отберут.

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Тогда многие жители ВОТ начали возвращаться, чтобы оформить свое имущество в оккупации.

Начальник Запорожской ОГА добавил, что находиться на временно оккупированной территории только с украинскими документами можно, если человек "добровольно" обратится в МВД России "с целью извещения о месте своего фактического пребывания", а также сдаст отпечатки пальцев и сфотографируется.

Ранее сообщалось, что россияне стремятся к полной паспортизации населения временно оккупированных территорий Украины до 2026 года и давят из-за этого на предателей, которые им в этом помогают.