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Росіяни обстріляли Степногірськ на Запоріжжі - поранено жінку

Росіяни обстріляли Степногірськ

Армія РФ здійснила артилерійський обстріл селища Степногірськ, місцева мешканка дістала поранення.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"По прифронтовому селищу росіяни вгатили артилерією. Поранили місцеву мешканку", - написав Федоров.

Як повідомили в ОВА, за тиждень ворог здійснив понад 3 тисячі обстрілів Запорізької області.

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Автор: 

обстріл (28274) Запорізька область (3574) Федоров Іван (645)


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