Росіяни обстріляли Степногірськ на Запоріжжі - поранено жінку
Армія РФ здійснила артилерійський обстріл селища Степногірськ, місцева мешканка дістала поранення.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"По прифронтовому селищу росіяни вгатили артилерією. Поранили місцеву мешканку", - написав Федоров.
Як повідомили в ОВА, за тиждень ворог здійснив понад 3 тисячі обстрілів Запорізької області.
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