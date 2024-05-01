У Запоріжжі та області збудують п’ять підземних шкіл, - ОВА

Підземні школи стануть освітньою платформою для дітей одразу декількох районів обласного центру та населених пунктів Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що перші 3 школи планують побудувати у Запоріжжі, ще 2 - у Запорізькому районі.

"Міністерство освіти й науки України погодило перші проєкти обласної команди. Попереду ще більше проєктів, а загальна сума субвенції від держави - до 500 мільйонів гривень", - зазначив він.

За його словами, перші тендери на будівництво будуть оголошені вже цього тижня. Загалом у Запорізькій області планують збудувати 10 підземних шкіл.

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