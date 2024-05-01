УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8079 відвідувачів онлайн
Новини
629 9

У Запоріжжі та області збудують п’ять підземних шкіл, - ОВА

Перша підземна школа у Харкові

Підземні школи стануть освітньою платформою для дітей одразу декількох районів обласного центру та населених пунктів Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що перші 3 школи планують побудувати у Запоріжжі, ще 2 - у Запорізькому районі.

"Міністерство освіти й науки України погодило перші проєкти обласної команди. Попереду ще більше проєктів, а загальна сума субвенції від держави - до 500 мільйонів гривень", - зазначив він.

За його словами, перші тендери на будівництво будуть оголошені вже цього тижня. Загалом у Запорізькій області планують збудувати 10 підземних шкіл.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва планує побудувати школи-бомбосховища у 6 областях України до кінця 2024 року

Автор: 

Запоріжжя (2258) школа (2204) Запорізька область (3566) Федоров Іван (645)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Натомість треба негайно будувати підземні ангари з ліфтами для Ф-16...
показати весь коментар
01.05.2024 09:51 Відповісти
Они там совсем охренели? Фронт рядом, наступления скоро. Какие млять школы? Укрепления постройте и дронов купите!
показати весь коментар
01.05.2024 10:09 Відповісти
куда наступление?пока они пыжаться на бамбаском направлении,хотя если бы эти урюки рассеивали внимание на разные направления нам бы было лучше в военном плане,фортификац. конечно надо но больше внимания сейчас бамбасу.
показати весь коментар
01.05.2024 10:30 Відповісти
Вплив на зір дітей хтось врахував? Будь-які санітарні норми забороняють навчальний процес при штучному освітленні.
показати весь коментар
01.05.2024 10:25 Відповісти
Ахаха. Какой же цирк.
показати весь коментар
01.05.2024 10:31 Відповісти
Пилите, Шура, они золотые.
показати весь коментар
01.05.2024 10:40 Відповісти
Дітей проще вивезти.
А ось дуже необхідні підземні ЗАВОДИ щось ніхто будувати не поспішає.
показати весь коментар
01.05.2024 10:41 Відповісти
Враження, що наступне сторіччя Україна планує жити під землею. Може, ліпше зусилля направити на закопування кацапів?
показати весь коментар
01.05.2024 12:02 Відповісти
 
 