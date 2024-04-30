Литва планує побудувати школи-бомбосховища у 6 областях України до кінця 2024 року

До кінця цього року Литва планує спорудити шість підземних шкіл у Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській, а також, ймовірно, у Харківській областях.

Про це заявив керівник литовської програми з відбудови України Co-create Future of Ukraine Артурас Жарновскіс в інтерв’ю "Укрінформу", інформує Цензор.НЕТ.

Він розповів про роботу над великим проєктом у Миколаївській області та інших регіонах, які неподалік фронту та постійно перебувають під обстрілами.

"Там будуть безпечні для воєнного часу школи-укриття. Укриття ж у мирний час можуть використовуватися як багатофункціональні приміщення – спортивні, розважальні тощо", - зазначив Жарновскіс.

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Як відбуватиметься будівництво підземних шкіл

За його словами, окрім 6 областей ще один такий об’єкт можуть спорудити на Харківщині.

"У чому ідея? У деяких українських регіонах діти через повномасштабну війну не можуть ходити до шкіл. Це величезна проблема. А якщо пригадати ще й попередні ковідні обмеження, то виходить, що це вже четвертий шкільний рік, коли діти не ходять до шкіл", - пояснює Жарновскіс.

Голова програми з відбудови зауважив, що будівництво таких шкіл відбуватиметься "з нуля" - тобто в тих місцях, де раніше не було укриттів. У нових закладах передбачать і антирадіаційний захист.

"Вкотре повторюся: наша мета, аби діти могли повернутися до освітнього процесу з безпосереднім спілкуванням одне з одним і з учителями. А в інших умовах такі приміщення-бомбосховища можна буде використовувати по-різному: для спортивних, культурних занять, будь-якого дозвілля в позаурочний час", - резюмував литовський посадовець.

Він додав, що закінчити це будівництво можна буде вже до кінця 2024 року.

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