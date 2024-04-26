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10 підземних шкіл планують збудувати до кінця року у Запорізькій області

школа,українська,українці

Запорізька область планує побудувати щонайменше 10 укриттів, так званих "підземних шкіл", до кінця року, кожна з яких зможе вмістити близько 1 000 учнів за зміну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він зазначив, що зараз по всій території України відбувається поверння до офлайн-навчання, проте у Запорізькій області організація очного навчання є надскладною задачею через наближеність до лінії фронту.

"Буквально сьогодні наша команда закінчує подавати документи до Міністерства освіти і будемо боротися за те, щоб отримати якомога більше коштів і побудувати підземні безпечні школи на території області. Мета - до кінця року побудувати їх щонайменше 10, в кожній школі у дві зміни зможуть навчатися близько 1000 учнів. Тож, якщо ми виконаємо той план, який собі поставили за мету, то в нових школах зможуть навчатися 10 000 учнів до кінця року", - розповів Федоров.

Він зазначив, що генеральна мета – це 50 тисяч учнів, які сьогодні перебувають на території Запорізької області та не мають змоги навчатися офлайн.

"Ми маємо і відремонтувати наші простіші укриття, які є в школах та дитячих садках на території міста Запоріжжя, Запорізької області" - додав Федоров.

Нагадаємо, на початку березня Іван Федоров повідомив, що до початку нового навчального року в області збудують дві підземні школи. А у Харкові майже завершено будівництво першої з 9 підземних шкіл. Вона розрахована на навчання 450 учнів в одну зміну. Її будівництво розпочали у жовтні 2023 року. 

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освіта (1297) школа (2203) Запорізька область (3560)


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Тема розкрадання, розбазарювання і дикого збаганення зеленими підорасами схоже не розкрита до кінця?
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26.04.2024 13:32 Відповісти
оце бабки рубають)))) правда зебоби???? нема щоб на зброю виділили - на розпил то краще)
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26.04.2024 13:36 Відповісти
о, нову "тєму" пацанчікі прабілі...
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26.04.2024 13:43 Відповісти
А как же подземные библиотеки? Ну и пару подземных музеев тоже непомешает
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26.04.2024 13:54 Відповісти
Це "нормальний державний підхід слуг не українського народу",рабів під землю,де легко тримати в покорі.
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26.04.2024 14:00 Відповісти
Які ***** підземні школи, коли нема підземни заводів по виробництву зброї, та навіть наземних нема, **** патрони досі не виробляємо...
А, якщо в 25 не виділять нам більше допомоги? Ви, *****, з укриття в підземній школі, книжками, зошитами і ручками закидувати збираєтесь, кацапів?
Це влада ************ уйобків, яких обрали таке ж саме "насілєнія" долбойобів.
Україна котиться в *****.
Журба...
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26.04.2024 14:22 Відповісти
Ох гроші крадуть... Тут рви, доти та укріплення потрібні там, а не підземні школи. Зебіли !
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26.04.2024 17:34 Відповісти
Яка мінімальна підльотна година до ураження? 5 хвилин? 10?
Ну дебіли.
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26.04.2024 23:19 Відповісти
 
 