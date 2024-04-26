10 підземних шкіл планують збудувати до кінця року у Запорізькій області

Запорізька область планує побудувати щонайменше 10 укриттів, так званих "підземних шкіл", до кінця року, кожна з яких зможе вмістити близько 1 000 учнів за зміну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він зазначив, що зараз по всій території України відбувається поверння до офлайн-навчання, проте у Запорізькій області організація очного навчання є надскладною задачею через наближеність до лінії фронту.

"Буквально сьогодні наша команда закінчує подавати документи до Міністерства освіти і будемо боротися за те, щоб отримати якомога більше коштів і побудувати підземні безпечні школи на території області. Мета - до кінця року побудувати їх щонайменше 10, в кожній школі у дві зміни зможуть навчатися близько 1000 учнів. Тож, якщо ми виконаємо той план, який собі поставили за мету, то в нових школах зможуть навчатися 10 000 учнів до кінця року", - розповів Федоров.

Він зазначив, що генеральна мета – це 50 тисяч учнів, які сьогодні перебувають на території Запорізької області та не мають змоги навчатися офлайн.

"Ми маємо і відремонтувати наші простіші укриття, які є в школах та дитячих садках на території міста Запоріжжя, Запорізької області" - додав Федоров.

Нагадаємо, на початку березня Іван Федоров повідомив, що до початку нового навчального року в області збудують дві підземні школи. А у Харкові майже завершено будівництво першої з 9 підземних шкіл. Вона розрахована на навчання 450 учнів в одну зміну. Її будівництво розпочали у жовтні 2023 року.

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