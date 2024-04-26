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10 подземных школ планируют построить до конца года в Запорожской области

школа,українська,українці

Запорожская область планирует построить не менее 10 укрытий, так называемых "подземных школ", до конца года, каждая из которых сможет вместить около 1 000 учеников за смену.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Он отметил, что сейчас по всей территории Украины происходит возвращение к офлайн-обучению, однако в Запорожской области организация очного обучения является сверхсложной задачей из-за близости к линии фронта.

"Буквально сегодня наша команда заканчивает подавать документы в Министерство образования и будем бороться за то, чтобы получить как можно больше средств и построить подземные безопасные школы на территории области. Цель - до конца года построить их не менее 10, в каждой школе в две смены смогут учиться около 1000 учеников. Поэтому, если мы выполним тот план, который себе поставили целью, то в новых школах смогут учиться 10 000 учеников до конца года", - рассказал Федоров.

Он отметил, что генеральная цель - это 50 тысяч учеников, которые сегодня находятся на территории Запорожской области и не имеют возможности учиться оффлайн.

"Мы должны и отремонтировать наши простые укрытия, которые есть в школах и детских садах на территории города Запорожья, Запорожской области", - добавил Федоров.

Напомним, в начале марта Иван Федоров сообщил, что к началу нового учебного года в области построят две подземные школы. А в Харькове почти завершено строительство первой из 9 подземных школ. Она рассчитана на обучение 450 учеников в одну смену. Ее строительство начали в октябре 2023 года.

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Автор: 

образование (2264) школа (3011) Запорожская область (3039)


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Тема розкрадання, розбазарювання і дикого збаганення зеленими підорасами схоже не розкрита до кінця?
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26.04.2024 13:32 Ответить
оце бабки рубають)))) правда зебоби???? нема щоб на зброю виділили - на розпил то краще)
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26.04.2024 13:36 Ответить
о, нову "тєму" пацанчікі прабілі...
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26.04.2024 13:43 Ответить
А как же подземные библиотеки? Ну и пару подземных музеев тоже непомешает
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26.04.2024 13:54 Ответить
Це "нормальний державний підхід слуг не українського народу",рабів під землю,де легко тримати в покорі.
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26.04.2024 14:00 Ответить
Які ***** підземні школи, коли нема підземни заводів по виробництву зброї, та навіть наземних нема, **** патрони досі не виробляємо...
А, якщо в 25 не виділять нам більше допомоги? Ви, *****, з укриття в підземній школі, книжками, зошитами і ручками закидувати збираєтесь, кацапів?
Це влада ************ уйобків, яких обрали таке ж саме "насілєнія" долбойобів.
Україна котиться в *****.
Журба...
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26.04.2024 14:22 Ответить
Ох гроші крадуть... Тут рви, доти та укріплення потрібні там, а не підземні школи. Зебіли !
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26.04.2024 17:34 Ответить
Яка мінімальна підльотна година до ураження? 5 хвилин? 10?
Ну дебіли.
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26.04.2024 23:19 Ответить
 
 