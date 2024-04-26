10 подземных школ планируют построить до конца года в Запорожской области

Запорожская область планирует построить не менее 10 укрытий, так называемых "подземных школ", до конца года, каждая из которых сможет вместить около 1 000 учеников за смену.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Он отметил, что сейчас по всей территории Украины происходит возвращение к офлайн-обучению, однако в Запорожской области организация очного обучения является сверхсложной задачей из-за близости к линии фронта.

"Буквально сегодня наша команда заканчивает подавать документы в Министерство образования и будем бороться за то, чтобы получить как можно больше средств и построить подземные безопасные школы на территории области. Цель - до конца года построить их не менее 10, в каждой школе в две смены смогут учиться около 1000 учеников. Поэтому, если мы выполним тот план, который себе поставили целью, то в новых школах смогут учиться 10 000 учеников до конца года", - рассказал Федоров.

Он отметил, что генеральная цель - это 50 тысяч учеников, которые сегодня находятся на территории Запорожской области и не имеют возможности учиться оффлайн.

"Мы должны и отремонтировать наши простые укрытия, которые есть в школах и детских садах на территории города Запорожья, Запорожской области", - добавил Федоров.

Напомним, в начале марта Иван Федоров сообщил, что к началу нового учебного года в области построят две подземные школы. А в Харькове почти завершено строительство первой из 9 подземных школ. Она рассчитана на обучение 450 учеников в одну смену. Ее строительство начали в октябре 2023 года.

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