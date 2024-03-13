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Українська освіта отримає від ЮНІСЕФ грант на $18 млн

юнісеф,лісовий

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий підписав з Фондом у сфері освіти в надзвичайних ситуаціях Education Cannot Wait угоду про виділення МОН міжнародного гранту в розмірі 18 млн доларів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

За словами Лісового, від російських обстрілів постраждала кожна сьома українська школа. Більш як дві сотні шкіл зруйновано вщент, ще близько 1600 - пошкоджено. В онлайн-режимі сьогодні навчається понад 600 тис. українських школярів, ще 900 тис. - у змішаному форматі.

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"Сьогодні наші зусилля зосереджені на тому, аби повернути доступ до нормального навчання кожній дитині, до якісної та безпечної освіти - попри війну", - зазначив міністр.

В Україні будуються "укриття в школах та школи в укриттях", оскільки захист від обстрілів - "обов’язкова умова, аби школа могла працювати офлайн", вказав Лісовий, уточнивши, що близько 88% українських шкіл уже мають сховища.

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Очільник МОН також розповів, що Фонд Education Cannot Wait ("Освіта не може чекати") долучився до Коаліції девайсів - об'єднання організацій, бізнесу, урядів і меценатів, яке забезпечує ґаджетами українських учнів і вчителів для навчання онлайн.

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Від початку повномасштабного вторгнення для українських вчителів та учнів за підтримки різних партнерів вдалося доставити понад 166 тис. девайсів. Критична потреба на цей рік - ще близько 120 тис., додав Лісовий, подякувавши Фонду за підтримку.

Автор: 

освіта (1310) ЮНІСЕФ (156) грант (356) Лісовий Оксен (90)


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освіта отримає кошти, Україна отримає кошти
ще на щось дадуть кошти.
і ніодне не подумало що саме кошти давати неможна...
бо вже виділені та освоєні кошти на фортифікації коло Бахмута та Авдіївки
верещучка, ****, кричала що пісдєц які фортифікації чекають у разі відступу
відступили в чисте поле
пісдєс!!!!
нема фортів, і грошей теж....
теж саме буде й з цими грішми.
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13.03.2024 10:34 Відповісти
хто тепер замість киви буде проФФессором, кошевой чи ермак?
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13.03.2024 12:21 Відповісти
 
 