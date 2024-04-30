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Литва планирует построить школы-бомбоубежища в 6 областях Украины до конца 2024 года

Литва планує до кінця року побудувати в Україні шість шкіл-укриттів

До конца этого года Литва планирует построить шесть подземных школ в Николаевской, Одесской, Запорожской, Сумской, Черниговской, а также, вероятно, в Харьковской областях.

Об этом заявил руководитель литовской программы по восстановлению Украины Co-create Future of Ukraine Артурас Жарновскис в интервью "Укринформу", информирует Цензор.НЕТ.

Он рассказал о работе над большим проектом в Николаевской области и других регионах, которые недалеко от фронта и постоянно находятся под обстрелами.

"Там будут безопасные для военного времени школы-укрытия. Укрытия же в мирное время могут использоваться как многофункциональные помещения - спортивные, развлекательные и т.д.", - отметил Жарновскис.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На строительство укрытий в школах в этом году выделили 2,5 млрд грн. Их получат области, приближенные к зоне боевых действий, - Шмыгаль. ПЕРЕЧЕНЬ

Как будет происходить строительство подземных школ

По его словам, кроме 6 областей еще один такой объект могут построить на Харьковщине.

"В чем идея? В некоторых украинских регионах дети из-за полномасштабной войны не могут ходить в школы. Это огромная проблема. А если вспомнить еще и предыдущие ковидные ограничения, то получается, что это уже четвертый школьный год, когда дети не ходят в школы", - объясняет Жарновскис.

Глава программы по восстановлению отметил, что строительство таких школ будет происходить "с нуля" - то есть в тех местах, где раньше не было укрытий. В новых заведениях предусмотрят и антирадиационную защиту.

"Еще раз повторюсь: наша цель, чтобы дети могли вернуться к образовательному процессу с непосредственным общением друг с другом и с учителями. А в других условиях такие помещения-бомбоубежища можно будет использовать по-разному: для спортивных, культурных занятий, любого досуга во внеурочное время", - резюмировал литовский чиновник.

Он добавил, что закончить это строительство можно будет уже до конца 2024 года.

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Литва (2444) школа (3012) укрытие (129)


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а Боневтік-херпіду у цей час бруківку перекладає та асфальт у землю закопує ... хто на що вчився і в кого які цілі.
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30.04.2024 15:31 Ответить
артурас. куди ти свого носа суєш?
на бомбосховищах, все вже поділено і списано.
про трипільську тес не чув?
те ж саме і зі школами і з окопами.

такі наївні ці рожеві поні.
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30.04.2024 15:47 Ответить
Щоб тільки своїми будівельниками зі своїм матеріалом...даю гарантію що зепідори не дадуть дозволу на таких умовах
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30.04.2024 17:05 Ответить
 
 