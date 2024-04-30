Литва планирует построить школы-бомбоубежища в 6 областях Украины до конца 2024 года

До конца этого года Литва планирует построить шесть подземных школ в Николаевской, Одесской, Запорожской, Сумской, Черниговской, а также, вероятно, в Харьковской областях.

Об этом заявил руководитель литовской программы по восстановлению Украины Co-create Future of Ukraine Артурас Жарновскис в интервью "Укринформу", информирует Цензор.НЕТ.

Он рассказал о работе над большим проектом в Николаевской области и других регионах, которые недалеко от фронта и постоянно находятся под обстрелами.

"Там будут безопасные для военного времени школы-укрытия. Укрытия же в мирное время могут использоваться как многофункциональные помещения - спортивные, развлекательные и т.д.", - отметил Жарновскис.

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Как будет происходить строительство подземных школ

По его словам, кроме 6 областей еще один такой объект могут построить на Харьковщине.

"В чем идея? В некоторых украинских регионах дети из-за полномасштабной войны не могут ходить в школы. Это огромная проблема. А если вспомнить еще и предыдущие ковидные ограничения, то получается, что это уже четвертый школьный год, когда дети не ходят в школы", - объясняет Жарновскис.

Глава программы по восстановлению отметил, что строительство таких школ будет происходить "с нуля" - то есть в тех местах, где раньше не было укрытий. В новых заведениях предусмотрят и антирадиационную защиту.

"Еще раз повторюсь: наша цель, чтобы дети могли вернуться к образовательному процессу с непосредственным общением друг с другом и с учителями. А в других условиях такие помещения-бомбоубежища можно будет использовать по-разному: для спортивных, культурных занятий, любого досуга во внеурочное время", - резюмировал литовский чиновник.

Он добавил, что закончить это строительство можно будет уже до конца 2024 года.

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