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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Росіяни протягом доби 459 разів атакували Запорізьку область безпілотниками, з РСЗВ та артилерії, поранено жінку. ФОТО

Упродовж минулої доби окупанти обстріляли сім населених пунктів у Запорізькій області, завдавши 459 ударів.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під час ворожої атаки по Василівському району поранено одну жінку.

Так, росіяни випустили 243 БпЛА різної модифікації по Гуляйполю, Левадному, Роботиному, Малій Токмачці, Малинівці та Новоандріївці.

Здійснили 13 обстрілів з РСЗВ, накрили Малу Токмачку та Роботине.

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Обстріл Запорізької області

203 артобстріли здійснили по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Степногірська.

Також повідомляється, що надійшло 8 повідомлень про руйнування житла.

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Раніше голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляв, що росіяни шукають у соцмережах незгодних з режимом окупації та погрожують кримінальною відповідальністю за лайки, репости і донати "екстремістським організаціям".

Автор: 

обстріл (28449) Запорізька область (3601) Федоров Іван (648)


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Цікаво - у ЗСУ що, є ціла мережа отих счетоводів, які рахують кожен постріл рашистів?
Чи командирам навісили ще одну бюрократію - постійно рахувати постріли ворога?
Ще й з точністю до одиниці...
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19.05.2024 10:10 Відповісти
 
 