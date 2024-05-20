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Новини Фото Війна
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Окупанти скинули боєприпас на рятувальників, які ліквідовували наслідки обстрілу на Запоріжжі, є поранений. ФОТО

Вчора, 19 травня, війська РФ скинули боєприпас із дрону на рятувальників під час ліквідації наслідків ворожого обстрілу на території Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, сталося це у селі Новоандріївка Запорізької області.

"Рятувальники саме гасили пожежу у будинку після обстрілу. Тоді ворог здійснив повторну, підступну атаку - скинув боєприпас з дрону. У результаті один рятувальник отримав незначні поранення", - йдеться у повідомленні.

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ліквідація наслідків ворожого обстрілу у Запорізькій області

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни минулої доби обстріляли 8 населених пунктів Запорізької області, одна особа дістала поранення.

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обстріл (28472) Запорізька область (3601) ДСНС (5105)


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І замість того щоб знищити зло "демократичний вільний світ" схиляє нас до перемовин і визнання окупації без репарацій, покарання винних і тд. От саме такими методами лицемірства ми довели цей світ до того абсурду де живемо - коли арабка каже що у Фінляндії щось забагато фінів
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20.05.2024 09:52 Відповісти
 
 