Окупанти скинули боєприпас на рятувальників, які ліквідовували наслідки обстрілу на Запоріжжі, є поранений. ФОТО

Вчора, 19 травня, війська РФ скинули боєприпас із дрону на рятувальників під час ліквідації наслідків ворожого обстрілу на території Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, сталося це у селі Новоандріївка Запорізької області.

"Рятувальники саме гасили пожежу у будинку після обстрілу. Тоді ворог здійснив повторну, підступну атаку - скинув боєприпас з дрону. У результаті один рятувальник отримав незначні поранення", - йдеться у повідомленні.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни минулої доби обстріляли 8 населених пунктів Запорізької області, одна особа дістала поранення.