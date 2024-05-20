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Оккупанты сбросили боеприпас на спасателей, которые ликвидировали последствия обстрела в Запорожской области, есть раненный. ФОТО

Вчера, 19 мая, войска РФ сбросили боеприпас с дрона на спасателей во время ликвидации последствий вражеского обстрела на территории Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, произошло это в селе Новоандреевка Запорожской области.

"Спасатели как раз тушили пожар в доме после обстрела. Тогда враг совершил повторную, коварную атаку - сбросил боеприпас с дрона. В результате один спасатель получил незначительные ранения", - говорится в сообщении.

Читайте: Россияне за прошлые сутки обстреляли 8 населенных пунктов Запорожской области, один человек получил ранение

ліквідація наслідків ворожого обстрілу у Запорізькій області

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне за прошедшие сутки обстреляли 8 населенных пунктов Запорожской области, один человек получил ранения

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обстрел (27151) Запорожская область (3079) ГСЧС (4966)


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І замість того щоб знищити зло "демократичний вільний світ" схиляє нас до перемовин і визнання окупації без репарацій, покарання винних і тд. От саме такими методами лицемірства ми довели цей світ до того абсурду де живемо - коли арабка каже що у Фінляндії щось забагато фінів
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20.05.2024 09:52 Ответить
 
 