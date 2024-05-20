Оккупанты сбросили боеприпас на спасателей, которые ликвидировали последствия обстрела в Запорожской области, есть раненный. ФОТО

Вчера, 19 мая, войска РФ сбросили боеприпас с дрона на спасателей во время ликвидации последствий вражеского обстрела на территории Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, произошло это в селе Новоандреевка Запорожской области.

"Спасатели как раз тушили пожар в доме после обстрела. Тогда враг совершил повторную, коварную атаку - сбросил боеприпас с дрона. В результате один спасатель получил незначительные ранения", - говорится в сообщении.

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