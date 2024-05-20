Оккупанты сбросили боеприпас на спасателей, которые ликвидировали последствия обстрела в Запорожской области, есть раненный. ФОТО
Вчера, 19 мая, войска РФ сбросили боеприпас с дрона на спасателей во время ликвидации последствий вражеского обстрела на территории Запорожской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, произошло это в селе Новоандреевка Запорожской области.
"Спасатели как раз тушили пожар в доме после обстрела. Тогда враг совершил повторную, коварную атаку - сбросил боеприпас с дрона. В результате один спасатель получил незначительные ранения", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне за прошедшие сутки обстреляли 8 населенных пунктов Запорожской области, один человек получил ранения
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Михайло Иляш
показать весь комментарий20.05.2024 09:52 Ответить Мне нравится 1
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