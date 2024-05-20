Россияне обстреляли Степногорск Запорожской области и убили человека

Днем 20 мая российские захватчики обстреляли прифронтовые территории Запорожской области, погиб человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Оккупанты обстреляли прифронтовой Степногорск Запорожской области, били по гражданским домам. От вражеского обстрела погиб мужчина. Есть разрушения", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки российские захватчики 378 раз ударили по Запорожской области.

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