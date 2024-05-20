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Россияне обстреляли Степногорск Запорожской области и убили человека

Обстріли Запоріжжя 20 травня

Днем 20 мая российские захватчики обстреляли прифронтовые территории Запорожской области, погиб человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Оккупанты обстреляли прифронтовой Степногорск Запорожской области, били по гражданским домам. От вражеского обстрела погиб мужчина. Есть разрушения", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки российские захватчики 378 раз ударили по Запорожской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты сбросили боеприпас на спасателей, которые ликвидировали последствия обстрела в Запорожье, есть раненый. ФОТО

Автор: 

обстрел (26982) Запорожская область (3060)


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Простими словами про сьогодення привладних!

19 травня 2024, 02:47 pm
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4201634.html Через толерантне ставлення до негідників, ми отримали владу негідників у 2019 році

Про відношення до таких, як Усик.

"Неможливо класти душу й тіло за протилежні речі і сенси. Тому, коли йдеться за мету "покладання", то тут вже або/або.
Можна бути спочатку ****ю, а потім стати святою.
Можна навіть спочатку бути святою, а потім стати ****ю, а от святою ****ю бути - не вийде.

В часи протистоянь, не може бути середини. Світоглядний вибір робить кожен.
Не вірте тим, хто "не визначився". Вони-то як раз і визначились.

Тому, якщо подібний розподіл "і вашим і нашим" все ж таки людиною демонструється, навіть заради якоїсь значної мети, знайте: вами крутять, вас найо*ують, вас дурять.
Або ви поблажливо обманюєте самі себе, добровільно толеруючи подібне заради примарних брязкалець, і в результаті нічим не відрізняєтесь.
І будь-які виправдання на кшталт "а зате..." - ро***ть такі випадки ще ницішими.
За оце ваше "а зате...", все одно доведеться заплатити - трохи пізніше, але вже дорожче.
Не треба. Хоч собі не брешіть.
Річ у тім, що гідний вибір виправдань не потребує.
Відчуваєте нюанс?
Олена Яблунька (С)
Слава Україні! Пильнуймо Україну
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20.05.2024 14:02 Ответить
 
 