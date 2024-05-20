Наслідки ворожого обстрілу Антонівки Херсонської громади: пошкоджено багатоповерхівки і дитсадок. ФОТОрепортаж
Учора, 19 травня, російські війська обстріляли Антонівку у Херсонській міській територіальній громаді, є пошкодження цивільної інфраструктури.
Про наслідки обстрілів розповів начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.
"Учора близько 21.00 російські війська з тимчасово окупованого лівого берега вдарили по Антонівці Херсонської міської територіальної громади. Були пошкоджені багатоповерхівки, 7 приватних будинків, дитячий садок", - написав він.
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