Наслідки ворожого обстрілу Антонівки Херсонської громади: пошкоджено багатоповерхівки і дитсадок. ФОТОрепортаж

Учора, 19 травня, російські війська обстріляли Антонівку у Херсонській міській територіальній громаді, є пошкодження цивільної інфраструктури.

Про наслідки обстрілів розповів начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

"Учора близько 21.00 російські війська з тимчасово окупованого лівого берега вдарили по Антонівці Херсонської міської територіальної громади. Були пошкоджені багатоповерхівки, 7 приватних будинків, дитячий садок", - написав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по підприємству у Херсоні: Загинув чоловік. ВIДЕО







Також читайте: Через постійні ворожі атаки у центрі Херсону призупинено роботу гуманітарного штабу і Пункту незламності







