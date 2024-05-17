Через постійні ворожі атаки у центрі Херсону призупинено роботу гуманітарного штабу і Пункту незламності
Херсонська міська військова адміністрація ухвалила рішення про призупинення роботи одного із гуманітарних штабів і Пунктів незламності у центрі Херсону.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.
"Через постійні ворожі атаки із застосуванням різних видів озброєння і авіації зокрема Херсонською міською військовою адміністрацією учора прийнято рішення про призупинення роботи одного із гуманітарних штабів і Пунктів незламності у центрі Херсону", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, роботу буде розподілено між іншими гумцентрами до поліпшення безпекової ситуації.
Нагадаємо, сьогодні під черговий ворожий обстріл росіянами Херсону потрапив громадський транспорт. Один із автобусів міського комунального підприємства росіяни тричі атакували дроном.
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