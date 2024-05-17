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Через постійні ворожі атаки у центрі Херсону призупинено роботу гуманітарного штабу і Пункту незламності

Пункт незламності

Херсонська міська військова адміністрація ухвалила рішення про призупинення роботи одного із гуманітарних штабів і Пунктів незламності у центрі Херсону.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

"Через постійні ворожі атаки із застосуванням різних видів озброєння і авіації зокрема Херсонською міською військовою адміністрацією учора прийнято рішення про призупинення роботи одного із гуманітарних штабів і Пунктів незламності у центрі Херсону", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, роботу буде розподілено між іншими гумцентрами до поліпшення безпекової ситуації.

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Нагадаємо, сьогодні під черговий ворожий обстріл росіянами Херсону потрапив громадський транспорт. Один із автобусів міського комунального підприємства росіяни тричі атакували дроном.

Автор: 

Херсон (3335) пункт незламності (64)


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18.05.2024 00:00 Відповісти
 
 