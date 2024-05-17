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Окупанти обстріляли громадський транспорт у Херсоні. ФОТОрепортаж

Російські військові продовжують тероризувати мирних жителів Херсонської громади та прицільно бити по цивільних об’єктах.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, сьогодні під черговий ворожий обстріл росіянами Херсону потрапив громадський транспорт.

Один із автобусів міського комунального підприємства росіяни тричі атакували дроном.

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Наслідки обстрілу Херсону

Крім того, пошкоджено автівку приватного підприємства-перевізника.

Наслідки обстрілу Херсону

Мрочко повідомив, що водії та пасажири не постраждали.

Також дивіться: Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілу Херсону
Наслідки обстрілу Херсону
Наслідки обстрілу Херсону

Автор: 

обстріл (28449) Херсон (3356)


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17.05.2024 21:35 Відповісти
Смерть рашистським окупантам!!!
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17.05.2024 22:06 Відповісти
 
 