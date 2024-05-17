Окупанти обстріляли громадський транспорт у Херсоні. ФОТОрепортаж
Російські військові продовжують тероризувати мирних жителів Херсонської громади та прицільно бити по цивільних об’єктах.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, сьогодні під черговий ворожий обстріл росіянами Херсону потрапив громадський транспорт.
Один із автобусів міського комунального підприємства росіяни тричі атакували дроном.
Крім того, пошкоджено автівку приватного підприємства-перевізника.
Мрочко повідомив, що водії та пасажири не постраждали.
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Чайка Київ
показати весь коментар17.05.2024 21:35 Відповісти Мені подобається 3
Анатолий Шейко
показати весь коментар17.05.2024 22:06 Відповісти Мені подобається 0
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