Оккупанты обстреляли общественный транспорт в Херсоне. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские военные продолжают терроризировать мирных жителей Херсонской громады и прицельно бить по гражданским объектам.
Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, сегодня под очередной вражеский обстрел россиянами Херсона попал общественный транспорт.
Один из автобусов городского коммунального предприятия россияне трижды атаковали дроном.
Кроме того, поврежден автомобиль частного предприятия-перевозчика.
Мрочко сообщил, что водители и пассажиры не пострадали.
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Чайка Київ
показать весь комментарий17.05.2024 21:35 Ответить Мне нравится 3
Анатолий Шейко
показать весь комментарий17.05.2024 22:06 Ответить Мне нравится 0
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