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Оккупанты обстреляли общественный транспорт в Херсоне. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские военные продолжают терроризировать мирных жителей Херсонской громады и прицельно бить по гражданским объектам.

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сегодня под очередной вражеский обстрел россиянами Херсона попал общественный транспорт.

Один из автобусов городского коммунального предприятия россияне трижды атаковали дроном.

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Наслідки обстрілу Херсону

Кроме того, поврежден автомобиль частного предприятия-перевозчика.

Наслідки обстрілу Херсону

Мрочко сообщил, что водители и пассажиры не пострадали.

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Наслідки обстрілу Херсону
Наслідки обстрілу Херсону
Наслідки обстрілу Херсону

Автор: 

обстрел (27129) Херсон (2817)


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17.05.2024 21:35 Ответить
Смерть рашистським окупантам!!!
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17.05.2024 22:06 Ответить
 
 