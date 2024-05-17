Оккупанты обстреляли общественный транспорт в Херсоне. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские военные продолжают терроризировать мирных жителей Херсонской громады и прицельно бить по гражданским объектам.

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сегодня под очередной вражеский обстрел россиянами Херсона попал общественный транспорт.



Один из автобусов городского коммунального предприятия россияне трижды атаковали дроном.

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Кроме того, поврежден автомобиль частного предприятия-перевозчика.

Мрочко сообщил, что водители и пассажиры не пострадали.

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