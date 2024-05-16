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Последствия вражеских обстрелов Херсонщины. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки враг нанес удары из артиллерии, авиации и БпЛА по населенным пунктам Бериславского и Херсонского районов. В результате российской агрессии пострадали 20 человек, в том числе ребенок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Херсонской области.

Утром из артиллерии оккупанты обстреливали прибрежные зоны Днепровского и Корабельного районов Херсона. Снарядами повреждены детский сад, многоэтажный дом, автомобиль и помещение завода.

Обстріл Херсону 15 травня

В Станиславе в результате атаки дроном-камикадзе типа "FPV" поврежден частный дом.

"В результате вчерашнего авиационного удара войсками РФ по центральной части города количество пострадавших возросло до 20 человек. Самому младшему раненому 15 лет, самой старшей - 97, всем им оказывается медицинская помощь, три человека находятся в тяжелом состоянии. В эпицентре взрывов трех управляемых бомб повреждены 10 частных и 11 многоэтажных домов, медицинское учреждение, административное здание, две школы, восемь гражданских автомобилей и хозяйственное сооружение", - прокомментировали в полиции удар по Херсону 15 мая.

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Обстріли Херсонської області 15 травня
Обстріли Херсонської області 15 травня
Обстріли Херсонської області 15 травня

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обстрел (27114) Херсон (2815) Херсонская область (4760)


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