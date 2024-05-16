Оккупанты за минувшие сутки ударили по жилым кварталам Херсонщины, 19 человек получили ранения. В Николаевской области дважды ударили по Куцурубской громаде

За прошедшие сутки под вражеским огнем находились Михайловка, Антоновка и Станислав. Также враг ударил авиационными бомбами по Херсону.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 12 многоэтажек и 11 частных домов. Были зафиксированы попадания в образовательные и медицинское учреждение, в том числе - детский сад, админздание. Побиты хозяйственная постройка и 9 частных автомобилей", - отметил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Из-за российской агрессии 19 человек получили ранения.

Днем 15 мая, около 11:35, враг нанес ракетный удар по Николаеву, сообщил начальник Николаевской ОГА Виталий Ким.

"В результате попадания в объект гражданской инфраструктуры произошел пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС. Также взрывной волной повреждены окна, крыша и фасад многоэтажного дома, магазина, автосалонов и частные автомобили. Ранения получили шесть человек - медицинская помощь оказана амбулаторно", - рассказал начальник ОВА.

Также около 12 дня враг из артиллерии дважды обстрелял Куцурубскую громаду, без пострадавших.

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