Окупанти минулої доби вдарили по житлових кварталах Херсонщини, 19 людей дістали поранення. На Миколаївщині двічі вдарили по Куцурубській громаді

Минулої доби під ворожим вогнем перебували Михайлівка, Антонівка та Станіслав. Також ворог вдарив авіаційними бомбами по Херсону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 12 багатоповерхівок та 11 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в освітні та медичний заклад, в тому числі - дитячий садок, адмінбудівлю. Побиті господарська споруда та 9 приватних автомобілів", - зазначив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Через російську агресію 19 людей дістали поранення.

Вдень 15 травня, близько 11:35, ворог завдав ракетного удару по Миколаєву, повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Внаслідок влучання у об’єкт цивільної інфраструктури відбулась пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС. Також вибуховою хвилею пошкоджені вікна, дах та фасад багатоповерхового будинку, магазину, автосалонів та приватні автомобілі. Поранень зазнали шестеро людей – медична допомога надана амбулаторно", - розповів начальник ОВА.

Також близько 12 дня ворог з артилерії двічі обстріляв Куцурубську громаду, без постраждалих.

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