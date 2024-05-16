Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби ворог завдав ударів з артилерії, авіації та БпЛА по населених пунктах Бериславського та Херсонського районів. Внаслідок російської агресії постраждали 20 людей, зокрема дитина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Херсонської області.

Вранці з артилерії окупанти обстрілювали прибережні зони Дніпровського та Корабельного районів Херсона. Снарядами пошкоджено дитячий садочок, багатоповерховий будинок, автомобіль та приміщення заводу.

У Станіславі внаслідок атаки дроном-камікадзе типу "FPV" пошкоджено приватний будинок.

"Внаслідок учорашнього авіаційного удару військами РФ по центральній частині міста кількість постраждалих зросла до 20 людей. Наймолодшому пораненому 15 років, найстаршій – 97, всім їм надається медична допомога, троє людей перебувають у тяжкому стані. В епіцентрі вибухів трьох керованих бомб пошкоджено 10 приватних та 11 багатоповерхових будинків, медичну установу, адміністративну будівлю, дві школи, вісім цивільних автомобілів та господарчу споруду", - прокоментували у поліції удар по Херсону 15 травня.

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