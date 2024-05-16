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Два человека пострадали в результате обстрела оккупантами Херсона

Обстріл Херсону 7 травня 2024

Сегодня, 16 мая, россияне совершили обстрел жилых кварталов Корабельного района в Херсоне.

Об этом сообщил Начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, после 16 часов армия РФ с временно оккупированного левого берега обстреляла жилые кварталы Корабельного района Херсона. В результате атаки 54-летняя женщина получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму.

Во время обстрела женщина находилась в помещении. От госпитализации раненая отказалась, ей оказали медицинскую помощь на месте.

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Позже стало известно о еще одном пострадавшем - в одну из херсонских больниц доставлен мужчина 1972 года рождения с предварительным диагнозом - минно-взрывная травма. Сейчас он дообследуется.

Сообщается, что мужчина получил травмы во время вражеского обстрела Корабельного района Херсона.

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