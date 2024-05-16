Рашисты обстреляли амбулаторию в Золотой Балке на Херсонщине. ФОТО

В четверг, 16 мая, российские войска ударили по амбулатории в селе Золотая Балка Херсонской области. Люди не пострадали.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Российские войска ударили по Золотой Балке Новоалександровской громады. Удар пришелся по местной амбулатории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за обстрела в амбулатории выбило стекла. Люди в результате обстрела не пострадали.

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