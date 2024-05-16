Один человек погиб и четыре получили ранения в результате обстрела оккупантами Высокого на Херсонщине. ФОТОРЕПОРТАЖ
Оккупанты сегодня, 16 мая, обстреляли один из населенных пунктов Бериславского района Херсонской области. Есть погибший и раненые.
Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, 16 мая примерно в 11:10 армия РФ обстреляла один из населенных пунктов Бериславского района. По предварительным данным, в результате взрывов снарядов один человек погиб, еще четверо местных жителей получили ранения, трое из них госпитализированы.
Также повреждены жилые дома и автотранспорт.
Как рассказал председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, враг нанес авиаудар по селу Высокое.
В результате "прилетов" повреждено здание магазина, два частных дома и уничтожен автомобиль.
Что известно о пострадавших
Как отметил Прокудин, пострадали пять человек.
Так, несовместимые с жизнью травмы получил мужчина, которому ориентировочно было 45 лет.
Еще один мужчина, 39 лет, получил тяжелые ранения - взрывную травму, ранение глаза и предплечья.
У 71-летней женщины медики диагностировали контузию. Также в больницу доставили двух мужчин, 1983 и 1961 годов рождения.
Сообщается, что медики проводят обследование и оказывают помощь пострадавшим.
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