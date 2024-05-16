Один человек погиб и четыре получили ранения в результате обстрела оккупантами Высокого на Херсонщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Оккупанты сегодня, 16 мая, обстреляли один из населенных пунктов Бериславского района Херсонской области. Есть погибший и раненые.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 16 мая примерно в 11:10 армия РФ обстреляла один из населенных пунктов Бериславского района. По предварительным данным, в результате взрывов снарядов один человек погиб, еще четверо местных жителей получили ранения, трое из них госпитализированы.

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Также повреждены жилые дома и автотранспорт.





Как рассказал председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, враг нанес авиаудар по селу Высокое.



В результате "прилетов" повреждено здание магазина, два частных дома и уничтожен автомобиль.

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Что известно о пострадавших

Как отметил Прокудин, пострадали пять человек.

Так, несовместимые с жизнью травмы получил мужчина, которому ориентировочно было 45 лет.

Еще один мужчина, 39 лет, получил тяжелые ранения - взрывную травму, ранение глаза и предплечья.



У 71-летней женщины медики диагностировали контузию. Также в больницу доставили двух мужчин, 1983 и 1961 годов рождения.

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Сообщается, что медики проводят обследование и оказывают помощь пострадавшим.