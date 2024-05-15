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Россияне ударили по жилой инфраструктуре в Харькове, - Терехов (обновлено)

15 травня росіяни обстріляли Харків

Войска РФ обстреляли жилую инфраструктуру Харькова и ранили двух гражданских.

Об этом в своем телеграм-канале написал мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Предварительно, снова прилет по району плотной жилой застройки. Выясняем подробности и собираем информацию о пострадавших и разрушениях", - рассказал он.

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов написал, что в результате обстрела Шевченковского района Харькова повреждено 5-этажное здание.

Травмированы двое гражданских мужчин 40 и 20 лет – их госпитализировали.

Как сообщал Цензор.НЕТ, днем 15 мая 2024 года войска РФ снова нанесли удар по Херсону и ранили 19 человек.

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Автор: 

обстрел (26862) Харьков (7443) Терехов Игорь (255)


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Рівняйте Білгород з землею. Смерть кацапам!
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15.05.2024 21:35 Ответить
каца3,14ри!
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