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Росіяни вдарили по житловій інфраструктурі в Харкові. Двоє людей зазнали поранень, - ОВА (оновлено)

15 травня росіяни обстріляли Харків

Війська РФ обстріляли житлову інфраструктуру Харкова та поранили двох цивільних.

Про це у своєму телеграм-каналі написав мер Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Попередньо, знову приліт по району щільної житлової забудови. Зʼясовуємо подробиці та збираємо інформацію про постраждалих та руйнування", - розповів він.

Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов написав, що внаслідок обстрілу Шевченківського району Харкова пошкоджено 5-поверхову будівлю. 

Травмовано двоє цивільних чоловіків 40 та 20 років - госпіталізовані.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вдень 15 травня 2024 року війська РФ знову завдали удару по Херсону та поранили 19 людей.

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Автор: 

обстріл (28183) Харків (5556) Терехов Ігор (311)


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Рівняйте Білгород з землею. Смерть кацапам!
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15.05.2024 21:35 Відповісти
каца3,14ри!
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15.05.2024 21:45 Відповісти
 
 