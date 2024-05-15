Росіяни вдарили по житловій інфраструктурі в Харкові. Двоє людей зазнали поранень, - ОВА (оновлено)
Війська РФ обстріляли житлову інфраструктуру Харкова та поранили двох цивільних.
Про це у своєму телеграм-каналі написав мер Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"Попередньо, знову приліт по району щільної житлової забудови. Зʼясовуємо подробиці та збираємо інформацію про постраждалих та руйнування", - розповів він.
Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов написав, що внаслідок обстрілу Шевченківського району Харкова пошкоджено 5-поверхову будівлю.
Травмовано двоє цивільних чоловіків 40 та 20 років - госпіталізовані.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вдень 15 травня 2024 року війська РФ знову завдали удару по Херсону та поранили 19 людей.
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показати весь коментар15.05.2024 21:35 Відповісти Мені подобається 3
Владимир Елисеев
показати весь коментар15.05.2024 21:45 Відповісти Мені подобається 0
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