Росіяни з артилерії вдарили по Олександрівці на Харківщині: пошкоджено багатоквартирні будинки, прямим влучанням знищено магазин. ФОТОрепортаж
Унаслідок російських артилерійських ударів по селу Олександрівка на Харківщині пошкоджено цивільні об’єкти.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, 15 травня орієнтовно о 14:20 російські військовослужбовці обстріляли с. Олександрівка Богодухівського району.
Унаслідок обстрілу пошкоджено два багатоквартирні будинки, господарчі будівлі, автомобілі. Крім того, прямим влучанням ворожого боєприпасу знищено магазин.
В облпрокуратурі повідомили, що постраждалих немає.
За попередніми даними, війська РФ били по селу з артилерії.
Нагадаємо, сьогодні російські окупанти завдали удару по Малоданилівській громаді на Харківщині, внаслідок чого постраждали 3 особи.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
юрий #589519
показати весь коментар15.05.2024 20:00 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль