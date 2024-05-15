Росіяни з артилерії вдарили по Олександрівці на Харківщині: пошкоджено багатоквартирні будинки, прямим влучанням знищено магазин. ФОТОрепортаж

Унаслідок російських артилерійських ударів по селу Олександрівка на Харківщині пошкоджено цивільні об’єкти.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 15 травня орієнтовно о 14:20 російські військовослужбовці обстріляли с. Олександрівка Богодухівського району.

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Унаслідок обстрілу пошкоджено два багатоквартирні будинки, господарчі будівлі, автомобілі. Крім того, прямим влучанням ворожого боєприпасу знищено магазин.

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В облпрокуратурі повідомили, що постраждалих немає.

За попередніми даними, війська РФ били по селу з артилерії.





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Нагадаємо, сьогодні російські окупанти завдали удару по Малоданилівській громаді на Харківщині, внаслідок чого постраждали 3 особи.