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Новини Відео Війна
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Бєлгородці стоять у заторі і спостерігають, як РСЗВ "Град" перегородила дорогу і обстрілює Харківщину. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупанти з РСЗВ "Град" обстрілюють Харківщину, розмістивши установку на дорозі у Бєлгородській області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що установка РСЗВ заблокувала рух на дорозі і спричинила затор.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни на Бєлгородщині спостерігають за атакою БПЛА та своєю палаючою бронемашиною: "Ах#еть, бл#дь! Там три "Шмеля". Сейчас, п#здец, будет #башить!". ВIДЕО

Нагадаємо, що нещодавно російська авіація впустила ще одну фугасну авіабомбу на Бєлгородську область.

Вночі ФАБ впала у селищі Розумне на парковці. Ще одна бомба вибухнула за кілька десятків метрів від першої, але з різницею у 8 годин.

За даними росЗМІ, протягом останніх 4 днів РФ впустила на Бєлгородську область 5 бомб. Таким чином, лише за березень, квітень та травень російські війська впустили на російські та окуповані українські території щонайменше 33 ФАБ.

Також читайте: Рашисти скинули 2 КАБи на цивільну інфраструктуру Білопілля. ФОТОрепортаж

РСЗВ БМ-21 "Град" - реактивна система залпового вогню калібру 122 мм. Розроблена в СРСР, випускалася на базі шасі вантажівки Урал-375 із встановленою пусковою установкою 2Б5. БМ-21 "Град" є розвитком установки залпового вогню "Катюша" часів Другої світової війни.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни знищили два ворожі танки на Харківщині: "Горить, сука! Вовчанськ наш!". ВIДЕО

Автор: 

обстріл (28428) Харківщина (6054) РСЗВ (208) Бєлгород (504) Вовчанськ (416)


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Топ коментарі
+68
Перше що вони скажуть при прильотах - "а нас за что". Це суть русскіх - НАМ ВАС УБИВАТИ МОЖНА МІЛІОНАМИ і грабувати і гвалтувати, а ви лиш посмійте що зробити у відповідь
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15.05.2024 14:51
+42
А коли прилетить у відповідь, почнуть верищать про тєракт і збирати ООН.
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15.05.2024 14:58
+38
Звичайна тактика терористів.
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15.05.2024 14:56
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Перше що вони скажуть при прильотах - "а нас за что". Це суть русскіх - НАМ ВАС УБИВАТИ МОЖНА МІЛІОНАМИ і грабувати і гвалтувати, а ви лиш посмійте що зробити у відповідь
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15.05.2024 14:51 Відповісти
Вони впевнені, що кожна випущена ракета знищує штаб бандерівців. Так по телевізору сказали.
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15.05.2024 15:07 Відповісти
От і уяви: що було-б - якби наші вдарили по тому "Граду" батареєю "Арчерів"!
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15.05.2024 16:09 Відповісти
Вони ще нахвалюють - це ж кацапи.
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15.05.2024 14:56 Відповісти
Звичайна тактика терористів.
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15.05.2024 14:56 Відповісти
Нічого. Приїдуть ночувати у Білгород і будуть репетувати.
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15.05.2024 14:56 Відповісти
А коли прилетить у відповідь, почнуть верищать про тєракт і збирати ООН.
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15.05.2024 14:58 Відповісти
Созєрцатєлі, блдь! От би ті всі Шкоди та Дастери касетним Атакамсом накрило!
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15.05.2024 15:00 Відповісти
кому там накривати? ЗСУ по Донецьку бздять вдарити а тут "суверенная территория россии"
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15.05.2024 15:04 Відповісти
який толк бити по цивільних? по чому треба бити НЕ бздять, якщо можуть дотянутися
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15.05.2024 15:12 Відповісти
Чому по цивільних??? По Граду атвєтка, а цивільні були б так званими супутніми жертвами. Маю надію, що так і сталося.
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15.05.2024 15:24 Відповісти
в Донецку на сьогодні працюють 99%підприємств , в тому числі які обслуговубть та ремонтують техніку ЗС РФ . десятки лікарняніх закладів які лікують поранаих військових оккупантів. навідь 2га в Україні за потужностю та висоті телевежа ретранслює кацапське ТБ та веде спостереження за нашими військами. в Харкові де телевежа? Красногорівку що в 30 км від Донецка майже зрівняли з землею а Донецьк все ок. як та? що це за війнва така ? я не розумію
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15.05.2024 15:48 Відповісти
Знаєте, це дуже жахливо, це нелюди. Я не розумію позиції Заходу, а чому українці не мають право нищити Рашку, чому? Яка це війна? Це війна проти України? Гірко і дуже боляче.
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15.05.2024 15:01 Відповісти
Я не розумію позиції Заходу, а чому українці не мають право нищити Рашку, чому?

А хто забороняє? Ніхто не забороняє. Єдине, що не їхніми ракетами
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15.05.2024 15:08 Відповісти
добре. Хай тоді повернуть наші ракети, що у нас видурили.
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16.05.2024 00:10 Відповісти
Українці мають право. Своїми ракетами.
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15.05.2024 15:26 Відповісти
Кацапка рыдает и не может понять, её то за что
https://www.youtube.com/shorts/4w5Sq6KJY2A
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15.05.2024 15:02 Відповісти
Сопли, слезы, истерика... А мы уже третий год живем
под ЕЖЕДНЕВНЫМИ обстрелами... Тревога за тревогой,
а город живет, работает-не знаю таких, которые прячутся
от бомбежек. Люди устали бояться и садят огороды под
обстрелами. Нет времени истерить-работать надо... Сумы
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15.05.2024 18:46 Відповісти
Кацапи то біосміття
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15.05.2024 15:06 Відповісти
А потім працює контрбатарейна боротьба ВСУ,на це саме місце прилітає , влучає в автівки з цивільними, які горіти будуть в своїх машинах прямо на трасі, а навколо будуть бігати кореспонденти красной звезды та знімати сюжетики та репетувати по всіх каналах світу як Україна вбиває мирне населення . Але граду там вже не буде, бо втече пысля відстрілу
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15.05.2024 15:06 Відповісти
мечти-мечти...ще такого не було
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16.05.2024 00:11 Відповісти
За 15 хвилин до виходу новини "бандерівські дрони знову вдарили по мирних машинах, які мирно проїжджають бєлгородськими дорогами у своїх мирних справах".
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15.05.2024 15:06 Відповісти
Головне питання:
А де наша ОТВЕТКА?
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15.05.2024 15:07 Відповісти
Сидимо дупою на "ответках" і не знаємо як і куди їх застосувати. Добре, що ти поставив таке важливе питання. Тепер замислимося.
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15.05.2024 15:28 Відповісти
У відповідь мало б щось касетне прилетіти. Було б адреналіну повні галіфе.
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15.05.2024 15:08 Відповісти
Мабуть, після цього відео, США дозволили наносити удари по рф, своєю зброєю.
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15.05.2024 15:14 Відповісти
Мечты,мечты где ваша сладость, ушли мечты осталась гадость, та курва *****, як би був обраний президент,ПРЕЗИДЕНТ,, я вже волаю буквами, а не якесь чмо, то вже б була ,якась така скромна бомбочка. Як нас *******, ********, і вся головна оружєйка пошла в росію. То маємо право, на весь голос заявити на весь світ ідіть у пі....ду, ви нас зробили голими,а тепер ми маємо,у вас просити допомогу. Ядерку на місце. Є в нас, на моїй Україні такі фахівці які ,чекають на свій час. Наука на всі часи, підписуй папірчик, але думай, що можеш знищити всю свою родину одним підписом.
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15.05.2024 15:15 Відповісти
А у відповідь - ЗЕлена тиша, бо свого, чим можна було б лупануть в отвєтку немає, воно все закатано ватним ЗЕ-виродком в асфальт, а чужим ніззя, щоб не перетнути вже давно закривавлені "червоні лінії". Тож лишається лише дивитися як кацапня безкарно розстрілює наші мирнв міста...
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15.05.2024 15:18 Відповісти
Рашистське бидло повинно бути у стійлі, і більше ніколи не висовувати свого брудного писка із своїх боліт. Так і буде.
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15.05.2024 15:28 Відповісти
І це ж вони кудись долетять ...
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15.05.2024 15:46 Відповісти
До Шемякіно?
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15.05.2024 16:17 Відповісти
Шемякіно це тер. РФ ??
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15.05.2024 23:38 Відповісти
Молiться, щоб ракети, бомби летiли в чисте поле,
луки, лiси-де немае тваринок, людей, будинкiв...
Бог з нами-захистить! Подивiться вiдео захистника-
його неможливо дивитись без слiз... Молимось за наших Героев-
вони цього потребують! Храни нас всiх та Украiну наш
******** Господь! 🙏🙏🙏
https://www.youtube.com/shorts/MB1pGYED2XM
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15.05.2024 18:59 Відповісти
з усього що відбувається останні 2 роки, я би сказав що Бог нас ненавидить і любить росію. Хіба ні?
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16.05.2024 00:12 Відповісти
Господь створив нас ВІЛЬНИМИ! Це Господь за нас (73%) зробив вибір у 2019 році? Бог не дід мороз і не Санта Клаус, щоб виконувати всі наші побажання...

Ми будь-що творимо, а Господь має витягувати з лайна. Адже Він з любові до нас так і робить, але мало хто це розуміє. Ви думаєте, що ми так довго тримаємось завдяки лише

мужності наших Захисників та допомоги Заходу?! Ага, зараз...
Ви побачили відео, де воїн дякує за наші молитви і, що молитва і Бог зробить те, що не зробить жодної зброї!!!

І відповідаючи на ваше запитання скажу, що Господь любить нас і любить любить росію-Він любить усіх! Бо Господь є Любов і Його любов Довершена- подобається вам чи ні...
Немає у світі такої любові, як у Господа-любові агапе!

Але й карає нас за наші справи, як і земний батько карає своїх дітей, дбаючи про наші душі... Росія відповість за свої злодії-Світло переможе Темряву! На весь свій час.

P.S. Ага́пе (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. αγάπη) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3 Божа , безумовна, жертовна, дієва, вольова, турботлива любов.
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16.05.2024 09:42 Відповісти
Оцих шість ненавидить Господь, а ці сім то гидота душі Його:

https://allbible.info/explore/ogienko/pr/6/17/#17?iframe=true&width=95%&height=95% 17

очі пишні, брехливий язик, і руки, що кров неповинну ллють,

https://allbible.info/explore/ogienko/pr/6/18/#18?iframe=true&width=95%&height=95% 18

серце, що плекає злочинні думки, ноги, що сквапно біжать на лихе,

https://allbible.info/explore/ogienko/pr/6/19/#19?iframe=true&width=95%&height=95% 19

свідок брехливий, що брехні роздмухує, і хто розсіває сварки між братів!
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16.05.2024 10:56 Відповісти
Молитва воiнiв ЗСУ 🙏🙏🙏
https://www.youtube.com/shorts/x9icU7QavrY
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16.05.2024 09:47 Відповісти
кацапы; а нас за шо?
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15.05.2024 15:49 Відповісти
А потім ці скоти запитують - а нас та за что?
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15.05.2024 15:50 Відповісти
Гной
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15.05.2024 16:07 Відповісти
Белгородская область 15.05.2024 российский Град бьет по Харьковской области прямо с дороги. И рабы послушно ожидают в пробке. Когда прилетит ответка и сгорят гражданские вместе со своими машинами, руzzня во все горло начнет кричать, что злые "хахлыыыы убивают мирных людей".
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15.05.2024 16:07 Відповісти
По Бєлгороду .башать? Потім скажуть "Вампіри"...
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15.05.2024 16:16 Відповісти
на білгородщині хохлів десь 60-70% . . .
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15.05.2024 16:25 Відповісти
так, в СРСР кордонiв мiж республiками не було. жили де хотiли. але це треба пофiксити.
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15.05.2024 16:50 Відповісти
А могла прилетіти контрбатарейка ,наприклад з хаймарса. От би було б роботи пропагандонам- апять укри унічтажают мірнає насєлєніє.
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15.05.2024 19:47 Відповісти
Шкода, що на цьому чи подібних відео поки що немає в кінці такого явища, що прилітає безпілотний літачок і акуратно знищує цей "Град", не завдаючи шкоди таким спостерігачам в авто.

Але для таких можливостей той літачок має бути в повітрі ще до початку обстрілу з "Граду" - він має патрулювати десь неподалік місця, де розгортають "Град", щоби встигнути долетіти до нього і знищити його.
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16.05.2024 12:27 Відповісти
 
 