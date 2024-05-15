Бєлгородці стоять у заторі і спостерігають, як РСЗВ "Град" перегородила дорогу і обстрілює Харківщину. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупанти з РСЗВ "Град" обстрілюють Харківщину, розмістивши установку на дорозі у Бєлгородській області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що установка РСЗВ заблокувала рух на дорозі і спричинила затор.

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Нагадаємо, що нещодавно російська авіація впустила ще одну фугасну авіабомбу на Бєлгородську область.

Вночі ФАБ впала у селищі Розумне на парковці. Ще одна бомба вибухнула за кілька десятків метрів від першої, але з різницею у 8 годин.

За даними росЗМІ, протягом останніх 4 днів РФ впустила на Бєлгородську область 5 бомб. Таким чином, лише за березень, квітень та травень російські війська впустили на російські та окуповані українські території щонайменше 33 ФАБ.

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РСЗВ БМ-21 "Град" - реактивна система залпового вогню калібру 122 мм. Розроблена в СРСР, випускалася на базі шасі вантажівки Урал-375 із встановленою пусковою установкою 2Б5. БМ-21 "Град" є розвитком установки залпового вогню "Катюша" часів Другої світової війни.

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