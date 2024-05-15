Бєлгородці стоять у заторі і спостерігають, як РСЗВ "Град" перегородила дорогу і обстрілює Харківщину. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупанти з РСЗВ "Град" обстрілюють Харківщину, розмістивши установку на дорозі у Бєлгородській області РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що установка РСЗВ заблокувала рух на дорозі і спричинила затор.
Нагадаємо, що нещодавно російська авіація впустила ще одну фугасну авіабомбу на Бєлгородську область.
Вночі ФАБ впала у селищі Розумне на парковці. Ще одна бомба вибухнула за кілька десятків метрів від першої, але з різницею у 8 годин.
За даними росЗМІ, протягом останніх 4 днів РФ впустила на Бєлгородську область 5 бомб. Таким чином, лише за березень, квітень та травень російські війська впустили на російські та окуповані українські території щонайменше 33 ФАБ.
РСЗВ БМ-21 "Град" - реактивна система залпового вогню калібру 122 мм. Розроблена в СРСР, випускалася на базі шасі вантажівки Урал-375 із встановленою пусковою установкою 2Б5. БМ-21 "Град" є розвитком установки залпового вогню "Катюша" часів Другої світової війни.
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А хто забороняє? Ніхто не забороняє. Єдине, що не їхніми ракетами
https://www.youtube.com/shorts/4w5Sq6KJY2A
под ЕЖЕДНЕВНЫМИ обстрелами... Тревога за тревогой,
а город живет, работает-не знаю таких, которые прячутся
от бомбежек. Люди устали бояться и садят огороды под
обстрелами. Нет времени истерить-работать надо... Сумы
А де наша ОТВЕТКА?
луки, лiси-де немае тваринок, людей, будинкiв...
Бог з нами-захистить! Подивiться вiдео захистника-
його неможливо дивитись без слiз... Молимось за наших Героев-
вони цього потребують! Храни нас всiх та Украiну наш
******** Господь! 🙏🙏🙏
https://www.youtube.com/shorts/MB1pGYED2XM
Ми будь-що творимо, а Господь має витягувати з лайна. Адже Він з любові до нас так і робить, але мало хто це розуміє. Ви думаєте, що ми так довго тримаємось завдяки лише
мужності наших Захисників та допомоги Заходу?! Ага, зараз...
Ви побачили відео, де воїн дякує за наші молитви і, що молитва і Бог зробить те, що не зробить жодної зброї!!!
І відповідаючи на ваше запитання скажу, що Господь любить нас і любить любить росію-Він любить усіх! Бо Господь є Любов і Його любов Довершена- подобається вам чи ні...
Немає у світі такої любові, як у Господа-любові агапе!
Але й карає нас за наші справи, як і земний батько карає своїх дітей, дбаючи про наші душі... Росія відповість за свої злодії-Світло переможе Темряву! На весь свій час.
P.S. Ага́пе (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. αγάπη) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3 Божа , безумовна, жертовна, дієва, вольова, турботлива любов.
https://allbible.info/explore/ogienko/pr/6/17/#17?iframe=true&width=95%&height=95% 17
очі пишні, брехливий язик, і руки, що кров неповинну ллють,
https://allbible.info/explore/ogienko/pr/6/18/#18?iframe=true&width=95%&height=95% 18
серце, що плекає злочинні думки, ноги, що сквапно біжать на лихе,
https://allbible.info/explore/ogienko/pr/6/19/#19?iframe=true&width=95%&height=95% 19
свідок брехливий, що брехні роздмухує, і хто розсіває сварки між братів!
https://www.youtube.com/shorts/x9icU7QavrY
Але для таких можливостей той літачок має бути в повітрі ще до початку обстрілу з "Граду" - він має патрулювати десь неподалік місця, де розгортають "Град", щоби встигнути долетіти до нього і знищити його.