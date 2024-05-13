Російські війська впустили ФАБ над Бєлгородською областю, - росЗМІ. ФОТО

Російська авіація впустила ще одну фугасну авіабомбу на Бєлгородську область.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ASTRA.

Вночі ФАБ впала у селищі Розумне на парковці. Ще одна бомба вибухнула за кілька десятків метрів від першої, але з різницею у 8 годин.

За даними росЗМІ, протягом останніх 4 днів РФ впустила на Бєлгородську область 5 бомб. Таким чином, лише за березень, квітень та травень російські війська впустили на російські та окуповані українські території щонайменше 33 ФАБ.

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