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Російські війська впустили ФАБ над Бєлгородською областю, - росЗМІ. ФОТО

Російська авіація впустила ще одну фугасну авіабомбу на Бєлгородську область.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ASTRA.

Вночі ФАБ впала у селищі Розумне на парковці. Ще одна бомба вибухнула за кілька десятків метрів від першої, але з різницею у 8 годин.

За даними росЗМІ, протягом останніх 4 днів РФ впустила на Бєлгородську область 5 бомб. Таким чином, лише за березень, квітень та травень російські війська впустили на російські та окуповані українські території щонайменше 33 ФАБ.

Також читайте: Рашисти скинули 2 КАБи на цивільну інфраструктуру Білопілля. ФОТОрепортаж

Росіяни впустили ФАБ на Бєлгородську область

Автор: 

росія (65162) Бєлгород (504) КАБ (355)


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Топ коментарі
+4
Бєлгород видихнув
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13.05.2024 16:31
+4
Бий своїх , щоб чужі боялися , гойра !
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13.05.2024 16:49
+2
Дебіли *****. По переду дві жврні цілі, а вони навіть в перехрестя не влучили.
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13.05.2024 17:11
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Бєлгород видихнув
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13.05.2024 16:31 Відповісти
бєлгородці поступово долучаються до нашої команди любителів гостренького... думаю, їм сподобається, це вам не дідів на палках носити...
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13.05.2024 16:42 Відповісти
Бий своїх , щоб чужі боялися , гойра !
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13.05.2024 16:49 Відповісти
Дебіли *****. По переду дві жврні цілі, а вони навіть в перехрестя не влучили.
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13.05.2024 17:11 Відповісти
А тачке хоть бы хер, шож это за бомба?
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13.05.2024 17:42 Відповісти
она просто не взорвалась
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13.05.2024 17:57 Відповісти
Задімілася чи намокла? Нєпоньятна і трєвожна якось(
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13.05.2024 17:44 Відповісти
Вчора в білгороді під'їзд впав - писали, що також від каба. Бо на відео було видно, як і звідки прилетіло - з північного сходу (явно не з України), і під самий вхід, на рівні 1-го поверху. Траекторія була з дуже малим нахилом.
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13.05.2024 17:48 Відповісти
Там ніби як самі ж кацапи ракету від С-300 знайшли... Але немає різниці, чим вони по бєлгороду лупитимуть.
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13.05.2024 18:18 Відповісти
Лавров казав що в той під*їзд могло зайти НАТО...
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14.05.2024 21:06 Відповісти
косоокі нікчеми, треба по центру міста
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13.05.2024 18:13 Відповісти
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13.05.2024 18:14 Відповісти
Так збиралися ж Вороніж бомбить, мабуть промахнулися і інше місто стало цапом-відбувайлом.
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13.05.2024 18:41 Відповісти
а то все Воронеж да Воронеж, вот теперь и Белгород будет показывать врагам раССеюшки, что с ними будет, если не признают вяличие и их скрепные сортиры
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13.05.2024 18:43 Відповісти
Кацапи вміють здихати і вбивати один одного, молодці.
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14.05.2024 12:55 Відповісти
Будем наступать на кремль, дык, кацапы не дадут его взять - сами разбомбят.
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14.05.2024 22:03 Відповісти
 
 