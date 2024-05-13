Российские войска уронили ФАБ над Белгородской областью, - росСМИ. ФОТО

Российская авиация уронила еще одну фугасную авиабомбу на Белгородскую область.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ASTRA.

Ночью ФАБ упала в поселке Разумное на парковке. Еще одна бомба взорвалась в нескольких десятках метров от первой, но с разницей в 8 часов.

По данным росСМИ, в течение последних 4 дней РФ уронила на Белгородскую область 5 бомб. Таким образом, только за март, апрель и май российские войска уронили на российские и оккупированные украинские территории не менее 33 ФАБ.

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