РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8006 посетителей онлайн
Новости Фото
11 827 16

Российские войска уронили ФАБ над Белгородской областью, - росСМИ. ФОТО

Российская авиация уронила еще одну фугасную авиабомбу на Белгородскую область.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ASTRA.

Ночью ФАБ упала в поселке Разумное на парковке. Еще одна бомба взорвалась в нескольких десятках метров от первой, но с разницей в 8 часов.

По данным росСМИ, в течение последних 4 дней РФ уронила на Белгородскую область 5 бомб. Таким образом, только за март, апрель и май российские войска уронили на российские и оккупированные украинские территории не менее 33 ФАБ.

Также читайте: Рашисты сбросили 2 КАБа на гражданскую инфраструктуру Белополья. ФОТОрепортаж

Росіяни впустили ФАБ на Бєлгородську область

Автор: 

россия (95526) Белгород (449) КАБ (356)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Бєлгород видихнув
показать весь комментарий
13.05.2024 16:31
+4
Бий своїх , щоб чужі боялися , гойра !
показать весь комментарий
13.05.2024 16:49
+2
Дебіли *****. По переду дві жврні цілі, а вони навіть в перехрестя не влучили.
показать весь комментарий
13.05.2024 17:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бєлгород видихнув
показать весь комментарий
13.05.2024 16:31 Ответить
бєлгородці поступово долучаються до нашої команди любителів гостренького... думаю, їм сподобається, це вам не дідів на палках носити...
показать весь комментарий
13.05.2024 16:42 Ответить
Бий своїх , щоб чужі боялися , гойра !
показать весь комментарий
13.05.2024 16:49 Ответить
Дебіли *****. По переду дві жврні цілі, а вони навіть в перехрестя не влучили.
показать весь комментарий
13.05.2024 17:11 Ответить
А тачке хоть бы хер, шож это за бомба?
показать весь комментарий
13.05.2024 17:42 Ответить
она просто не взорвалась
показать весь комментарий
13.05.2024 17:57 Ответить
Задімілася чи намокла? Нєпоньятна і трєвожна якось(
показать весь комментарий
13.05.2024 17:44 Ответить
Вчора в білгороді під'їзд впав - писали, що також від каба. Бо на відео було видно, як і звідки прилетіло - з північного сходу (явно не з України), і під самий вхід, на рівні 1-го поверху. Траекторія була з дуже малим нахилом.
показать весь комментарий
13.05.2024 17:48 Ответить
Там ніби як самі ж кацапи ракету від С-300 знайшли... Але немає різниці, чим вони по бєлгороду лупитимуть.
показать весь комментарий
13.05.2024 18:18 Ответить
Лавров казав що в той під*їзд могло зайти НАТО...
показать весь комментарий
14.05.2024 21:06 Ответить
косоокі нікчеми, треба по центру міста
показать весь комментарий
13.05.2024 18:13 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2024 18:14 Ответить
Так збиралися ж Вороніж бомбить, мабуть промахнулися і інше місто стало цапом-відбувайлом.
показать весь комментарий
13.05.2024 18:41 Ответить
а то все Воронеж да Воронеж, вот теперь и Белгород будет показывать врагам раССеюшки, что с ними будет, если не признают вяличие и их скрепные сортиры
показать весь комментарий
13.05.2024 18:43 Ответить
Кацапи вміють здихати і вбивати один одного, молодці.
показать весь комментарий
14.05.2024 12:55 Ответить
Будем наступать на кремль, дык, кацапы не дадут его взять - сами разбомбят.
показать весь комментарий
14.05.2024 22:03 Ответить
 
 