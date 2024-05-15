Белгородцы стоят в пробке и наблюдают, как установленная поперек дороги РСЗО "Град" обстреливает Харьковщину. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты из РСЗО "Град" обстреливают Харьковскую область, разместив установку на дороге в Белгородской области РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что установка РСЗО заблокировала движение на дороге и вызвала затор.
Напомним, что недавно российская авиация уронила еще одну фугасную авиабомбу на Белгородскую область.
Ночью ФАБ упала в поселке Разумное на парковке. Еще одна бомба взорвалась в нескольких десятках метров от первой, но с разницей в 8 часов.
По данным росСМИ, в течение последних 4 дней РФ уронила на Белгородскую область 5 бомб. Таким образом, только за март, апрель и май российские войска уронили на российские и оккупированные украинские территории не менее 33 ФАБ.
РСЗО БМ-21 "Град" - реактивная система залпового огня калибра 122 мм. Разработана в СССР, выпускалась на базе шасси грузовика Урал-375 с установленной пусковой установкой 2Б5. БМ-21 "Град" является развитием установки залпового огня "Катюша" времен Второй мировой войны.
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А хто забороняє? Ніхто не забороняє. Єдине, що не їхніми ракетами
https://www.youtube.com/shorts/4w5Sq6KJY2A
под ЕЖЕДНЕВНЫМИ обстрелами... Тревога за тревогой,
а город живет, работает-не знаю таких, которые прячутся
от бомбежек. Люди устали бояться и садят огороды под
обстрелами. Нет времени истерить-работать надо... Сумы
А де наша ОТВЕТКА?
луки, лiси-де немае тваринок, людей, будинкiв...
Бог з нами-захистить! Подивiться вiдео захистника-
його неможливо дивитись без слiз... Молимось за наших Героев-
вони цього потребують! Храни нас всiх та Украiну наш
******** Господь! 🙏🙏🙏
https://www.youtube.com/shorts/MB1pGYED2XM
Ми будь-що творимо, а Господь має витягувати з лайна. Адже Він з любові до нас так і робить, але мало хто це розуміє. Ви думаєте, що ми так довго тримаємось завдяки лише
мужності наших Захисників та допомоги Заходу?! Ага, зараз...
Ви побачили відео, де воїн дякує за наші молитви і, що молитва і Бог зробить те, що не зробить жодної зброї!!!
І відповідаючи на ваше запитання скажу, що Господь любить нас і любить любить росію-Він любить усіх! Бо Господь є Любов і Його любов Довершена- подобається вам чи ні...
Немає у світі такої любові, як у Господа-любові агапе!
Але й карає нас за наші справи, як і земний батько карає своїх дітей, дбаючи про наші душі... Росія відповість за свої злодії-Світло переможе Темряву! На весь свій час.
P.S. Ага́пе (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. αγάπη) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3 Божа , безумовна, жертовна, дієва, вольова, турботлива любов.
https://allbible.info/explore/ogienko/pr/6/17/#17?iframe=true&width=95%&height=95% 17
очі пишні, брехливий язик, і руки, що кров неповинну ллють,
https://allbible.info/explore/ogienko/pr/6/18/#18?iframe=true&width=95%&height=95% 18
серце, що плекає злочинні думки, ноги, що сквапно біжать на лихе,
https://allbible.info/explore/ogienko/pr/6/19/#19?iframe=true&width=95%&height=95% 19
свідок брехливий, що брехні роздмухує, і хто розсіває сварки між братів!
https://www.youtube.com/shorts/x9icU7QavrY
Але для таких можливостей той літачок має бути в повітрі ще до початку обстрілу з "Граду" - він має патрулювати десь неподалік місця, де розгортають "Град", щоби встигнути долетіти до нього і знищити його.