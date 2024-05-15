РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8253 посетителя онлайн
Новости Видео Война
24 779 46

Белгородцы стоят в пробке и наблюдают, как установленная поперек дороги РСЗО "Град" обстреливает Харьковщину. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты из РСЗО "Град" обстреливают Харьковскую область, разместив установку на дороге в Белгородской области РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что установка РСЗО заблокировала движение на дороге и вызвала затор.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне на Белгородщине наблюдают за атакой БПЛА и своей горящей бронемашиной: "Ах#еть, бл#дь! Там три "Шмеля". Сейчас, п#здец, будет #башить!". ВИДЕО

Напомним, что недавно российская авиация уронила еще одну фугасную авиабомбу на Белгородскую область.

Ночью ФАБ упала в поселке Разумное на парковке. Еще одна бомба взорвалась в нескольких десятках метров от первой, но с разницей в 8 часов.

По данным росСМИ, в течение последних 4 дней РФ уронила на Белгородскую область 5 бомб. Таким образом, только за март, апрель и май российские войска уронили на российские и оккупированные украинские территории не менее 33 ФАБ.

Также читайте: Рашисты сбросили 2 КАБа на гражданскую инфраструктуру Белополья. ФОТОрепортаж

РСЗО БМ-21 "Град" - реактивная система залпового огня калибра 122 мм. Разработана в СССР, выпускалась на базе шасси грузовика Урал-375 с установленной пусковой установкой 2Б5. БМ-21 "Град" является развитием установки залпового огня "Катюша" времен Второй мировой войны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские воины уничтожили два вражеских танка на Харьковщине: "Горит, сука! Волчанск наш!". ВИДЕО

Автор: 

обстрел (27107) Харьковщина (5577) РСЗО (195) Белгород (449) Волчанск (388)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+68
Перше що вони скажуть при прильотах - "а нас за что". Це суть русскіх - НАМ ВАС УБИВАТИ МОЖНА МІЛІОНАМИ і грабувати і гвалтувати, а ви лиш посмійте що зробити у відповідь
показать весь комментарий
15.05.2024 14:51
+42
А коли прилетить у відповідь, почнуть верищать про тєракт і збирати ООН.
показать весь комментарий
15.05.2024 14:58
+38
Звичайна тактика терористів.
показать весь комментарий
15.05.2024 14:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Перше що вони скажуть при прильотах - "а нас за что". Це суть русскіх - НАМ ВАС УБИВАТИ МОЖНА МІЛІОНАМИ і грабувати і гвалтувати, а ви лиш посмійте що зробити у відповідь
показать весь комментарий
15.05.2024 14:51 Ответить
Вони впевнені, що кожна випущена ракета знищує штаб бандерівців. Так по телевізору сказали.
показать весь комментарий
15.05.2024 15:07 Ответить
От і уяви: що було-б - якби наші вдарили по тому "Граду" батареєю "Арчерів"!
показать весь комментарий
15.05.2024 16:09 Ответить
Вони ще нахвалюють - це ж кацапи.
показать весь комментарий
15.05.2024 14:56 Ответить
Звичайна тактика терористів.
показать весь комментарий
15.05.2024 14:56 Ответить
Нічого. Приїдуть ночувати у Білгород і будуть репетувати.
показать весь комментарий
15.05.2024 14:56 Ответить
А коли прилетить у відповідь, почнуть верищать про тєракт і збирати ООН.
показать весь комментарий
15.05.2024 14:58 Ответить
Созєрцатєлі, блдь! От би ті всі Шкоди та Дастери касетним Атакамсом накрило!
показать весь комментарий
15.05.2024 15:00 Ответить
кому там накривати? ЗСУ по Донецьку бздять вдарити а тут "суверенная территория россии"
показать весь комментарий
15.05.2024 15:04 Ответить
який толк бити по цивільних? по чому треба бити НЕ бздять, якщо можуть дотянутися
показать весь комментарий
15.05.2024 15:12 Ответить
Чому по цивільних??? По Граду атвєтка, а цивільні були б так званими супутніми жертвами. Маю надію, що так і сталося.
показать весь комментарий
15.05.2024 15:24 Ответить
в Донецку на сьогодні працюють 99%підприємств , в тому числі які обслуговубть та ремонтують техніку ЗС РФ . десятки лікарняніх закладів які лікують поранаих військових оккупантів. навідь 2га в Україні за потужностю та висоті телевежа ретранслює кацапське ТБ та веде спостереження за нашими військами. в Харкові де телевежа? Красногорівку що в 30 км від Донецка майже зрівняли з землею а Донецьк все ок. як та? що це за війнва така ? я не розумію
показать весь комментарий
15.05.2024 15:48 Ответить
Знаєте, це дуже жахливо, це нелюди. Я не розумію позиції Заходу, а чому українці не мають право нищити Рашку, чому? Яка це війна? Це війна проти України? Гірко і дуже боляче.
показать весь комментарий
15.05.2024 15:01 Ответить
Я не розумію позиції Заходу, а чому українці не мають право нищити Рашку, чому?

А хто забороняє? Ніхто не забороняє. Єдине, що не їхніми ракетами
показать весь комментарий
15.05.2024 15:08 Ответить
добре. Хай тоді повернуть наші ракети, що у нас видурили.
показать весь комментарий
16.05.2024 00:10 Ответить
Українці мають право. Своїми ракетами.
показать весь комментарий
15.05.2024 15:26 Ответить
Кацапка рыдает и не может понять, её то за что
https://www.youtube.com/shorts/4w5Sq6KJY2A
показать весь комментарий
15.05.2024 15:02 Ответить
Сопли, слезы, истерика... А мы уже третий год живем
под ЕЖЕДНЕВНЫМИ обстрелами... Тревога за тревогой,
а город живет, работает-не знаю таких, которые прячутся
от бомбежек. Люди устали бояться и садят огороды под
обстрелами. Нет времени истерить-работать надо... Сумы
показать весь комментарий
15.05.2024 18:46 Ответить
Кацапи то біосміття
показать весь комментарий
15.05.2024 15:06 Ответить
А потім працює контрбатарейна боротьба ВСУ,на це саме місце прилітає , влучає в автівки з цивільними, які горіти будуть в своїх машинах прямо на трасі, а навколо будуть бігати кореспонденти красной звезды та знімати сюжетики та репетувати по всіх каналах світу як Україна вбиває мирне населення . Але граду там вже не буде, бо втече пысля відстрілу
показать весь комментарий
15.05.2024 15:06 Ответить
мечти-мечти...ще такого не було
показать весь комментарий
16.05.2024 00:11 Ответить
За 15 хвилин до виходу новини "бандерівські дрони знову вдарили по мирних машинах, які мирно проїжджають бєлгородськими дорогами у своїх мирних справах".
показать весь комментарий
15.05.2024 15:06 Ответить
Головне питання:
А де наша ОТВЕТКА?
показать весь комментарий
15.05.2024 15:07 Ответить
Сидимо дупою на "ответках" і не знаємо як і куди їх застосувати. Добре, що ти поставив таке важливе питання. Тепер замислимося.
показать весь комментарий
15.05.2024 15:28 Ответить
У відповідь мало б щось касетне прилетіти. Було б адреналіну повні галіфе.
показать весь комментарий
15.05.2024 15:08 Ответить
Мабуть, після цього відео, США дозволили наносити удари по рф, своєю зброєю.
показать весь комментарий
15.05.2024 15:14 Ответить
Мечты,мечты где ваша сладость, ушли мечты осталась гадость, та курва *****, як би був обраний президент,ПРЕЗИДЕНТ,, я вже волаю буквами, а не якесь чмо, то вже б була ,якась така скромна бомбочка. Як нас *******, ********, і вся головна оружєйка пошла в росію. То маємо право, на весь голос заявити на весь світ ідіть у пі....ду, ви нас зробили голими,а тепер ми маємо,у вас просити допомогу. Ядерку на місце. Є в нас, на моїй Україні такі фахівці які ,чекають на свій час. Наука на всі часи, підписуй папірчик, але думай, що можеш знищити всю свою родину одним підписом.
показать весь комментарий
15.05.2024 15:15 Ответить
А у відповідь - ЗЕлена тиша, бо свого, чим можна було б лупануть в отвєтку немає, воно все закатано ватним ЗЕ-виродком в асфальт, а чужим ніззя, щоб не перетнути вже давно закривавлені "червоні лінії". Тож лишається лише дивитися як кацапня безкарно розстрілює наші мирнв міста...
показать весь комментарий
15.05.2024 15:18 Ответить
Рашистське бидло повинно бути у стійлі, і більше ніколи не висовувати свого брудного писка із своїх боліт. Так і буде.
показать весь комментарий
15.05.2024 15:28 Ответить
І це ж вони кудись долетять ...
показать весь комментарий
15.05.2024 15:46 Ответить
До Шемякіно?
показать весь комментарий
15.05.2024 16:17 Ответить
Шемякіно це тер. РФ ??
показать весь комментарий
15.05.2024 23:38 Ответить
Молiться, щоб ракети, бомби летiли в чисте поле,
луки, лiси-де немае тваринок, людей, будинкiв...
Бог з нами-захистить! Подивiться вiдео захистника-
його неможливо дивитись без слiз... Молимось за наших Героев-
вони цього потребують! Храни нас всiх та Украiну наш
******** Господь! 🙏🙏🙏
https://www.youtube.com/shorts/MB1pGYED2XM
показать весь комментарий
15.05.2024 18:59 Ответить
з усього що відбувається останні 2 роки, я би сказав що Бог нас ненавидить і любить росію. Хіба ні?
показать весь комментарий
16.05.2024 00:12 Ответить
Господь створив нас ВІЛЬНИМИ! Це Господь за нас (73%) зробив вибір у 2019 році? Бог не дід мороз і не Санта Клаус, щоб виконувати всі наші побажання...

Ми будь-що творимо, а Господь має витягувати з лайна. Адже Він з любові до нас так і робить, але мало хто це розуміє. Ви думаєте, що ми так довго тримаємось завдяки лише

мужності наших Захисників та допомоги Заходу?! Ага, зараз...
Ви побачили відео, де воїн дякує за наші молитви і, що молитва і Бог зробить те, що не зробить жодної зброї!!!

І відповідаючи на ваше запитання скажу, що Господь любить нас і любить любить росію-Він любить усіх! Бо Господь є Любов і Його любов Довершена- подобається вам чи ні...
Немає у світі такої любові, як у Господа-любові агапе!

Але й карає нас за наші справи, як і земний батько карає своїх дітей, дбаючи про наші душі... Росія відповість за свої злодії-Світло переможе Темряву! На весь свій час.

P.S. Ага́пе (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. αγάπη) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3 Божа , безумовна, жертовна, дієва, вольова, турботлива любов.
показать весь комментарий
16.05.2024 09:42 Ответить
Оцих шість ненавидить Господь, а ці сім то гидота душі Його:

https://allbible.info/explore/ogienko/pr/6/17/#17?iframe=true&width=95%&height=95% 17

очі пишні, брехливий язик, і руки, що кров неповинну ллють,

https://allbible.info/explore/ogienko/pr/6/18/#18?iframe=true&width=95%&height=95% 18

серце, що плекає злочинні думки, ноги, що сквапно біжать на лихе,

https://allbible.info/explore/ogienko/pr/6/19/#19?iframe=true&width=95%&height=95% 19

свідок брехливий, що брехні роздмухує, і хто розсіває сварки між братів!
показать весь комментарий
16.05.2024 10:56 Ответить
Молитва воiнiв ЗСУ 🙏🙏🙏
https://www.youtube.com/shorts/x9icU7QavrY
показать весь комментарий
16.05.2024 09:47 Ответить
кацапы; а нас за шо?
показать весь комментарий
15.05.2024 15:49 Ответить
А потім ці скоти запитують - а нас та за что?
показать весь комментарий
15.05.2024 15:50 Ответить
Гной
показать весь комментарий
15.05.2024 16:07 Ответить
Белгородская область 15.05.2024 российский Град бьет по Харьковской области прямо с дороги. И рабы послушно ожидают в пробке. Когда прилетит ответка и сгорят гражданские вместе со своими машинами, руzzня во все горло начнет кричать, что злые "хахлыыыы убивают мирных людей".
показать весь комментарий
15.05.2024 16:07 Ответить
По Бєлгороду .башать? Потім скажуть "Вампіри"...
показать весь комментарий
15.05.2024 16:16 Ответить
на білгородщині хохлів десь 60-70% . . .
показать весь комментарий
15.05.2024 16:25 Ответить
так, в СРСР кордонiв мiж республiками не було. жили де хотiли. але це треба пофiксити.
показать весь комментарий
15.05.2024 16:50 Ответить
А могла прилетіти контрбатарейка ,наприклад з хаймарса. От би було б роботи пропагандонам- апять укри унічтажают мірнає насєлєніє.
показать весь комментарий
15.05.2024 19:47 Ответить
Шкода, що на цьому чи подібних відео поки що немає в кінці такого явища, що прилітає безпілотний літачок і акуратно знищує цей "Град", не завдаючи шкоди таким спостерігачам в авто.

Але для таких можливостей той літачок має бути в повітрі ще до початку обстрілу з "Граду" - він має патрулювати десь неподалік місця, де розгортають "Град", щоби встигнути долетіти до нього і знищити його.
показать весь комментарий
16.05.2024 12:27 Ответить
 
 