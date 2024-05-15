Белгородцы стоят в пробке и наблюдают, как установленная поперек дороги РСЗО "Град" обстреливает Харьковщину. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты из РСЗО "Град" обстреливают Харьковскую область, разместив установку на дороге в Белгородской области РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что установка РСЗО заблокировала движение на дороге и вызвала затор.

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Напомним, что недавно российская авиация уронила еще одну фугасную авиабомбу на Белгородскую область.

Ночью ФАБ упала в поселке Разумное на парковке. Еще одна бомба взорвалась в нескольких десятках метров от первой, но с разницей в 8 часов.

По данным росСМИ, в течение последних 4 дней РФ уронила на Белгородскую область 5 бомб. Таким образом, только за март, апрель и май российские войска уронили на российские и оккупированные украинские территории не менее 33 ФАБ.

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РСЗО БМ-21 "Град" - реактивная система залпового огня калибра 122 мм. Разработана в СССР, выпускалась на базе шасси грузовика Урал-375 с установленной пусковой установкой 2Б5. БМ-21 "Град" является развитием установки залпового огня "Катюша" времен Второй мировой войны.

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