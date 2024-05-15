Россияне из артиллерии ударили по Александровке на Харьковщине: повреждены многоквартирные дома, прямым попаданием уничтожен магазин. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вследствие российских артиллерийских ударов по селу Александровка на Харьковщине повреждены гражданские объекты.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, 15 мая ориентировочно в 14:20 российские военнослужащие обстреляли с. Александровка Богодуховского района.
Вследствие обстрела повреждены два многоквартирных дома, хозяйственные постройки, автомобили. Кроме того, прямым попаданием вражеского боеприпаса уничтожен магазин.
В облпрокуратуре сообщили, что пострадавших нет.
По предварительным данным, войска РФ били по селу из артиллерии.
Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли удар по Малоданиловской громаде на Харьковщине, в результате чего пострадали 3 человека.
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юрий #589519
показать весь комментарий15.05.2024 20:00 Ответить Мне нравится 1
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