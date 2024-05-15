Россияне из артиллерии ударили по Александровке на Харьковщине: повреждены многоквартирные дома, прямым попаданием уничтожен магазин. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вследствие российских артиллерийских ударов по селу Александровка на Харьковщине повреждены гражданские объекты.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 15 мая ориентировочно в 14:20 российские военнослужащие обстреляли с. Александровка Богодуховского района.

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Вследствие обстрела повреждены два многоквартирных дома, хозяйственные постройки, автомобили. Кроме того, прямым попаданием вражеского боеприпаса уничтожен магазин.

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В облпрокуратуре сообщили, что пострадавших нет.

По предварительным данным, войска РФ били по селу из артиллерии.





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Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли удар по Малоданиловской громаде на Харьковщине, в результате чего пострадали 3 человека.