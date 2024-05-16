Одна людина загинула і чотири зазнали поранень унаслідок обстрілу окупантами Високого на Херсонщині. ФОТОрепортаж

Окупанти сьогодні, 16 травня, обстріляли один з населених пунктів Бериславського району Херсонської області. Є загиблий та поранені.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 16 травня приблизно об 11:10 армія РФ обстріляла один з населених пунктів Бериславського району. За попередніми даними, внаслідок вибухів снарядів одна людина загинула, ще четверо місцевих жителів дістали поранень, трьох з них госпіталізовано.

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Також пошкоджено житлові будинки й автотранспорт.





Як розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, ворог завдав авіаудару по селу Високе.



Унаслідок "прильотів" пошкоджено будівлю магазину, два приватні будинки та знищено автомобіль.

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Що відомо про постраждалих

Як зазначив Прокудін, постраждали пʼятеро людей.

Так, несумісних із життям травм зазнав чоловік, якому орієнтовно було 45 років.

Ще один чоловік, 39 років, дістав важких поранень - вибухову травму, поранення ока та передпліччя.



У 71-річної жінки медики діагностували контузію. Також до лікарні доставили двох чоловіків, 1983 та 1961 років народження.

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Повідомляється, що медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілим.