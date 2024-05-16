Рашисти обстріляли амбулаторію у Золотій Балці на Херсонщині. ФОТО
У четвер, 16 травня, російські війська вдарили по амбулаторії у селі Золота Балка Херсонської області. Люди не постраждали.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Російські війська вдарили по Золотій Балці Новоолександрівської громади. Удар прийшовся по місцевій амбулаторії", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що через обстріл в амбулаторії повибивало шибки. Люди внаслідок обстрілу не постраждали.
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показати весь коментар16.05.2024 15:21 Відповісти Мені подобається 2
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