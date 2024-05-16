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Рашисти обстріляли амбулаторію у Золотій Балці на Херсонщині. ФОТО

У четвер, 16 травня, російські війська вдарили по амбулаторії у селі Золота Балка Херсонської області. Люди не постраждали.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Російські війська вдарили по Золотій Балці Новоолександрівської громади. Удар прийшовся по місцевій амбулаторії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через обстріл в амбулаторії повибивало шибки. Люди внаслідок обстрілу не постраждали.

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Обстріл Золотої Балки на Херсонщині 16 травня 2024 року
Обстріл Золотої Балки на Херсонщині 16 травня 2024 року
Обстріл Золотої Балки на Херсонщині 16 травня 2024 року

Автор: 

обстріл (28435) Херсонська область (5747)


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16.05.2024 15:21 Відповісти
 
 