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Новини Агресія Росії проти України
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Дві людини постраждали внаслідок обстрілу окупантами Херсону

Обстріл Херсону 7 травня 2024

Сьогодні, 16 травня, росіяни здійснили обстріл житлових кварталів Корабельного району в Херсоні.

Про це повідомив Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, після 16 години армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла житлові квартали Корабельного району Херсону. Унаслідок атаки 54-річна жінка зазнала контузії, вибухової та закритої черепно-мозкової травми.

Під час обстрілу жінка перебувала в приміщені. Від госпіталізації поранена відмовилася, їй надали медичну допомогу на місці.

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Пізніше стало відомо про ще одного постраждалого - до однієї з херсонських лікарень доправлено чоловіка 1972 р.н. з попереднім діагнозом - мінно-вибухова травма. Наразі він дообстежується.

Повідомляється, що чоловік зазнав травм під час ворожого обстрілу Корабельного району Херсону.

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Автор: 

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