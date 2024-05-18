Из-за постоянных вражеских атак в центре Херсона приостановлена работа гуманитарного штаба и Пункта несокрушимости

Херсонская городская военная администрация приняла решение о приостановлении работы одного из гуманитарных штабов и Пунктов несокрушимости в центре Херсона.

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за постоянных вражеских атак с применением различных видов вооружения и авиации в частности Херсонской городской военной администрацией вчера принято решение о приостановлении работы одного из гуманитарных штабов и Пунктов несокрушимости в центре Херсона", - говорится в сообщении.



Как отмечается, работа будет распределена между другими гумцентрами до улучшения ситуации с безопасностью.

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Напомним, сегодня под очередной вражеский обстрел россиянами Херсона попал общественный транспорт. Один из автобусов городского коммунального предприятия россияне трижды атаковали дроном.