РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7033 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
965 0

Последствия вражеского обстрела Антоновки Херсонской громады: повреждены многоэтажки и детсад. ФОТОрепортаж

Вчера, 19 мая, российские войска обстреляли Антоновку в Херсонской городской территориальной громаде, есть повреждения гражданской инфраструктуры.

О последствиях обстрелов рассказал начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера около 21.00 российские войска с временно оккупированного левого берега ударили по Антоновке Херсонской городской территориальной громады. Были повреждены многоэтажки, 7 частных домов, детский сад", - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты ударили по предприятию в Херсоне: Погиб мужчина. ВИДЕО

Обстріл Херсонської громади
Обстріл Херсонської громади
Обстріл Херсонської громади

Также читайте: Из-за постоянных вражеских атак в центре Херсона приостановлена работа гуманитарного штаба и Пункта несокрушимости

Обстріл Херсонської громади
Обстріл Херсонської громади
Обстріл Херсонської громади
Обстріл Херсонської громади

Автор: 

обстрел (27151) Херсон (2817)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 