Последствия вражеского обстрела Антоновки Херсонской громады: повреждены многоэтажки и детсад. ФОТОрепортаж

Вчера, 19 мая, российские войска обстреляли Антоновку в Херсонской городской территориальной громаде, есть повреждения гражданской инфраструктуры.

О последствиях обстрелов рассказал начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера около 21.00 российские войска с временно оккупированного левого берега ударили по Антоновке Херсонской городской территориальной громады. Были повреждены многоэтажки, 7 частных домов, детский сад", - написал он.

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