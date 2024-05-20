Последствия вражеского обстрела Антоновки Херсонской громады: повреждены многоэтажки и детсад. ФОТОрепортаж
Вчера, 19 мая, российские войска обстреляли Антоновку в Херсонской городской территориальной громаде, есть повреждения гражданской инфраструктуры.
О последствиях обстрелов рассказал начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера около 21.00 российские войска с временно оккупированного левого берега ударили по Антоновке Херсонской городской территориальной громады. Были повреждены многоэтажки, 7 частных домов, детский сад", - написал он.
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