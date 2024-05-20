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Рашисты ударили по предприятию в Херсоне: Погиб мужчина. ВИДЕО

Российские оккупационные войска нанесли удар по Днепровскому району Херсона, в результате чего погиб мужчина. Еще 1 человек получил ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Так, россияне нанесли удар по одному из предприятий города.

"Известно об одном погибшем и одном пострадавшем. От смертельных ранений остановилось сердце мужчины. Мои соболезнования родным убитого...

Также в результате обстрела травмирован 72-летний мужчина. С минно-взрывной травмой пострадавшего госпитализировали в больницу. Сейчас медики его дообследуют", - добавил глава области.

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Автор: 

обстрел (27151) Херсон (2817)


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Агонія у кремлівського виродка , бо так знищувати людей ,
здатні тільки неземні істоти і чернь , яких потрібно всіх вбити 🤬
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20.05.2024 11:51 Ответить
Янсур анабой!
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20.05.2024 12:01 Ответить
Нікому дивним не здається, що жоден снаряд, дрон чи ракета не прилетіла в ОП та верховну раду? Хоть можливість була і є. Навіть легітимного №2 не шльопнули, теж можливість є.
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20.05.2024 12:16 Ответить
Єрмак не позволить !!
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20.05.2024 12:55 Ответить
 
 