Рашисты ударили по предприятию в Херсоне: Погиб мужчина. ВИДЕО
Российские оккупационные войска нанесли удар по Днепровскому району Херсона, в результате чего погиб мужчина. Еще 1 человек получил ранения.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
Так, россияне нанесли удар по одному из предприятий города.
"Известно об одном погибшем и одном пострадавшем. От смертельных ранений остановилось сердце мужчины. Мои соболезнования родным убитого...
Также в результате обстрела травмирован 72-летний мужчина. С минно-взрывной травмой пострадавшего госпитализировали в больницу. Сейчас медики его дообследуют", - добавил глава области.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
здатні тільки неземні істоти і чернь , яких потрібно всіх вбити 🤬