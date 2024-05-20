Рашисты ударили по предприятию в Херсоне: Погиб мужчина. ВИДЕО

Российские оккупационные войска нанесли удар по Днепровскому району Херсона, в результате чего погиб мужчина. Еще 1 человек получил ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Так, россияне нанесли удар по одному из предприятий города.

"Известно об одном погибшем и одном пострадавшем. От смертельных ранений остановилось сердце мужчины. Мои соболезнования родным убитого...



Также в результате обстрела травмирован 72-летний мужчина. С минно-взрывной травмой пострадавшего госпитализировали в больницу. Сейчас медики его дообследуют", - добавил глава области.

Читайте также: Из-за постоянных вражеских атак в центре Херсона приостановлена работа гуманитарного штаба и Пункта несокрушимости