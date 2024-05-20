Рашисти вдарили по підприємству у Херсоні: Загинув чоловік. ВIДЕО
Російські окупаційні війська завдали удару по Дніпровському району Херсона, внаслідок чого загинув чоловік. Ще 1 особа дістала поранення.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
Так, росіяни завдали удару по одному із підприємств міста.
"Наразі відомо про одного загиблого та одного постраждалого. Від смертельних поранень зупинилось серце чоловіка. Мої співчуття рідним вбитого…
Також внаслідок обстрілу травмовано 72-річного чоловіка. З мінно-вибуховою травмою потерпілого шпиталізували до лікарні. Нині медики його дообстежують", - додав очільник області.
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здатні тільки неземні істоти і чернь , яких потрібно всіх вбити 🤬