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Рашисти вдарили по підприємству у Херсоні: Загинув чоловік. ВIДЕО

Російські окупаційні війська завдали удару по Дніпровському району Херсона, внаслідок чого загинув чоловік. Ще 1 особа дістала поранення.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Так, росіяни завдали удару по одному із підприємств міста.

"Наразі відомо про одного загиблого та одного постраждалого. Від смертельних поранень зупинилось серце чоловіка. Мої співчуття рідним вбитого…

Також внаслідок обстрілу травмовано 72-річного чоловіка. З мінно-вибуховою травмою потерпілого шпиталізували до лікарні. Нині медики його дообстежують", - додав очільник області.

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Автор: 

обстріл (28472) Херсон (3356)


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Агонія у кремлівського виродка , бо так знищувати людей ,
здатні тільки неземні істоти і чернь , яких потрібно всіх вбити 🤬
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20.05.2024 11:51 Відповісти
Янсур анабой!
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20.05.2024 12:01 Відповісти
Нікому дивним не здається, що жоден снаряд, дрон чи ракета не прилетіла в ОП та верховну раду? Хоть можливість була і є. Навіть легітимного №2 не шльопнули, теж можливість є.
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20.05.2024 12:16 Відповісти
Єрмак не позволить !!
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20.05.2024 12:55 Відповісти
 
 