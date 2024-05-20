У Єврокомісії закликали терміново посилити ППО України на тлі масованих російських обстрілів Харківської області

Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано відреагував на ракетну атаку на Харків та область, яку російські загарбники здійснили 19 травня. Унаслідок обстрілів загинули 11 людей, серед них вагітна жінка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис Стано у соцмережі Х.

Стано заявив, що це ще один приклад повної зневаги РФ до людського життя, а також варварського характеру її агресії. Він зазначив, що ЄС разом з Україною оплакує жертв чергового російського воєнного злочину. Крім цього, він додав, що Євросоюз підтверджує свою прихильність меті, що всі відповідальні за такі напади й воєнні злочини будуть притягнуті до відповідальності.

На тлі чергових ракетних ударів РФ по Харкову та області дипломат закликав європейські країни посилити протиповітряну оборону України.

"Подібні неодноразові злочини РФ проти цивільних осіб та цивільної інфраструктури в Україні ще раз підкреслюють необхідність для Європи терміново посилити підтримку протиповітряної оборони (ППО): вона рятує життя й захищає українські міста і села та їхнє населення", - йдеться у дописі речника зовнішньополітичної служби ЄС.

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Масовані обстріли Харківщини 19 травня

Унаслідок обстрілів Харківської області 19 травня загинули 11 людей. Понад 20 осіб поранено. Окупанти завдали ударів по Куп’янській та Малоданилівській громадах.

В Харківській області 20 травня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів РФ по Куп’янській та Малоданилівській громадах.

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