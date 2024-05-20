Кількість жертв російського удару по базі відпочинку на Харківщині зросла до 7 осіб, 28 поранених
До 7 зросла кількість жертв російського обстрілу бази відпочинку у селі Черкаська Лозова, що на Харківщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Підрозділи водолазної служби ДСНС у с. Черкаська Лозова виявили фрагменти тіла чоловіка. Дані встановлюються", - йдеться у повідомленні.
За його словами, кількість загиблих внаслідок удару окупантів по базі відпочинку збільшилася до семи людей.
Постраждали - 28 осіб.
Ракетний удар РФ по базі відпочинку у передмісті Харкова
У неділю, 19 травня, російські загарбники скоїли черговий воєнний злочин - вони атакували базу відпочинку у с. Черкаська Лозова у передмісті Харкова, за попередніми даними, двома ракетами "Іскандер-М".
За даними на вечір 19 травня повідомлялося, що внаслідок атаки 6 людей загинули. Серед загиблих - вагітна жінка. Щонайменше 27 осіб поранені.
У Харківській облпрокуратурі зазначили, що ударів завдали двома ракетами типу "Іскандер-М" з території Бєлгородської області.
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