Кількість жертв російського удару по базі відпочинку на Харківщині зросла до 7 осіб, 28 поранених

До 7 зросла кількість жертв російського обстрілу бази відпочинку у селі Черкаська Лозова, що на Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Підрозділи водолазної служби ДСНС у с. Черкаська Лозова виявили фрагменти тіла чоловіка. Дані встановлюються", - йдеться у повідомленні.

За його словами, кількість загиблих внаслідок удару окупантів по базі відпочинку збільшилася до семи людей.

Постраждали - 28 осіб.

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Ракетний удар РФ по базі відпочинку у передмісті Харкова

У неділю, 19 травня, російські загарбники скоїли черговий воєнний злочин - вони атакували базу відпочинку у с. Черкаська Лозова у передмісті Харкова, за попередніми даними, двома ракетами "Іскандер-М".

За даними на вечір 19 травня повідомлялося, що внаслідок атаки 6 людей загинули. Серед загиблих - вагітна жінка. Щонайменше 27 осіб поранені.

У Харківській облпрокуратурі зазначили, що ударів завдали двома ракетами типу "Іскандер-М" з території Бєлгородської області.