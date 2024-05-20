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Кількість жертв російського удару по базі відпочинку на Харківщині зросла до 7 осіб, 28 поранених

Кількість загиблих внаслідок удару РФ по базі відпочинку на Харківщині зросла до 7, 28 поранених, - прокуратура

До 7 зросла кількість жертв російського обстрілу бази відпочинку у селі Черкаська Лозова, що на Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Підрозділи водолазної служби ДСНС у с. Черкаська Лозова виявили фрагменти тіла чоловіка. Дані встановлюються", - йдеться у повідомленні.

За його словами, кількість загиблих внаслідок удару окупантів по базі відпочинку збільшилася до семи людей.

Постраждали - 28 осіб.

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Ракетний удар РФ по базі відпочинку у передмісті Харкова

У неділю, 19 травня, російські загарбники скоїли черговий воєнний злочин - вони атакували базу відпочинку у с. Черкаська Лозова у передмісті Харкова, за попередніми даними, двома ракетами "Іскандер-М".

За даними на вечір 19 травня повідомлялося, що внаслідок атаки 6 людей загинули. Серед загиблих - вагітна жінка. Щонайменше 27 осіб поранені.

У Харківській облпрокуратурі зазначили, що ударів завдали двома ракетами типу "Іскандер-М" з території Бєлгородської області.

Автор: 

обстріл (28296) Харківщина (6054) жертви (1785) ДСНС (5093)


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************ горітеме у пеклі. Місця вистачить усім
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20.05.2024 13:36 Відповісти
Путлер Адольфович. чудово знає, що, якщо він застосує ядерну зброю, буде нищівна відповідь. НАТО долучиться до війни
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20.05.2024 14:50 Відповісти
 
 