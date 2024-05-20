Число жертв российского удара по базе отдыха на Харьковщине возросло до 7 человек, 28 раненых

До 7 возросло количество жертв российского обстрела базы отдыха в селе Черкасская Лозовая, что на Харьковщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Подразделения водолазной службы ГСЧС в с. Черкасская Лозовая обнаружили фрагменты тела мужчины. Данные устанавливаются", - говорится в сообщении.

По его словам, количество погибших в результате удара оккупантов по базе отдыха увеличилось до семи человек.

Пострадали - 28 человек.

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Ракетный удар РФ по базе отдыха в пригороде Харькова по базе отдыха в пригороде Харькова

В воскресенье, 19 мая, российские захватчики совершили очередное военное преступление - они атаковали базу отдыха в с. Черкасская Лозовая в пригороде Харькова, по предварительным данным, двумя ракетами "Искандер-М".

По данным на вечер 19 мая сообщалось, что в результате атаки 6 человек погибли. Среди погибших - беременная женщина. По меньшей мере 27 человек ранены.

В Харьковской облпрокуратуре отметили, что удары нанесли двумя ракетами типа "Искандер-М" с территории Белгородской области.