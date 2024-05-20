В Еврокомиссии призвали срочно усилить ПВО Украины на фоне усиленных российских обстрелов Харьковской области

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отреагировал на ракетную атаку на Харьков и область, которую российские захватчики совершили 19 мая. В результате обстрелов погибли 11 человек, среди них - беременная женщина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Стано в соцсети Х.

Стано заявил, что это еще один пример полного пренебрежения РФ к человеческой жизни, а также варварского характера ее агрессии. Он отметил, что ЕС вместе с Украиной оплакивает жертв очередного российского военного преступления. Кроме этого, он добавил, что Евросоюз подтверждает свою приверженность цели, что все ответственные за такие нападения и военные преступления будут привлечены к ответственности.

На фоне очередных ракетных ударов РФ по Харькову и области дипломат призвал европейские страны усилить противовоздушную оборону Украины.

"Подобные неоднократные преступления РФ против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры в Украине еще раз подчеркивают необходимость для Европы срочно усилить поддержку противовоздушной обороны (ПВО): она спасает жизни и защищает украинские города и села и их население", - говорится в заметке представителя внешнеполитической службы ЕС.

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Массированные обстрелы Харьковщины 19 мая

В результате обстрелов Харьковской области 19 мая погибли 11 человек. Более 20 человек ранены. Оккупанты нанесли удары по Купянской и Малоданиловской громадам.

В Харьковской области 20 мая - день траура по погибшим в результате ракетных ударов РФ по Купянской и Малоданиловской громадам.

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